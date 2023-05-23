النمسا.. مقتل دب في حادث تصادم مع قطار

بقلم: يورونيوز

قالت السلطات النمساوية إن دبا قـُتل إثر حادث تصادم مع قطار في ولاية زالتسبورغ وسط البلاد. ولم تبلغ الشرطة عن إصابات أو أضرار بشرية، لكنها ستشرح جثة الدب للتأكد كليا من سبب الوفاة.

قـُتل دب على خط سكة حديد في ولاية زالتسبورغ النمساوية. وذكرت سلطات الولاية أن قطارا اصطدم بالدب بالقرب من بلدة شفارتساخ صباح الثلاثاء.

صورة للدب الذي قتل وهو ملقى على سكة الحديد بالقرب من بلدة شفارتساخ Land Salzburg/Salzburger Jägerschaft

وأفادت السلطات بأن خبيرا حكوميا في مجال الدببة والذئاب بولاية زالتسبورغ حضر إلى مكان الحادث لأخذ عينات من الحمض النووي من الدب الميت، وذلك بعد أن أبلغ اثنان من سائقي القطارات الشرطة عن وجود جثة دب بني على سكة الحديد. وحسب السلطات فإن الهدف من وراء اختبار الحمض النووي هو تحديد المكان الذي جاء منه الدب وإذا ما كان قد وسبق وأخذت عينة حمض نووي منه في الماضي.

وحسب ما أفاد الفحص الأولي فإن الدب أصيب بجروح خطيرة إثر تصادمه مع القطار، والذي أدى إلى انفصال مخلبه الخلفي الأيسر تمامًا، كما أصيب الدب بجروح خطيرة في رأسه وتعرض لنزيف حاد.

صورة للدب الذي قتل وهو ملقى على سكة الحديد بالقرب من بلدة شفارتساخ Land Salzburg/Salzburger Jägerschaft

ولم تتعطل حركة سير قطارات شركة السكك الحديدية الوطنية ÖBB.

ووفقًا لتقييم خبير الدببة في الولاية، هوبرت شتوك، لا يوجد دليل على أن هناك سببا للوفاة غير حادث تصادم القطار. وتابع الخبير: "لكي نتمكن من تحديد سبب الوفاة دون أدنى شك، سيتم نقل الدب إلى معهد أبحاث الحياة البرية في فيينا وتشريح جثته هناك."