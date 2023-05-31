واشنطن تنشر فيديو للواقعة.. بكين تندد بـ"الاستفزاز" الأمريكي بعد حادثة طيران فوق بحر الصين

بقلم: يورونيوز

يظهر مقطع فيديو نشره سلاح الجو الأمريكي مقاتلة صينية تقوم بما وصفته القيادة الأمريكية بأنها "مناورة عدوانية غير ضرورية".

نددت الحكومة الصينية الأربعاء بـ"الاستفزاز" الأمريكي بعد حادثة بين مقاتلة صينية وطائرة استطلاع عسكرية أمريكية كانت تحلق فوق بحر الصين الجنوبي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ إن "هذه المناورات الاستفزازية والخطيرة هي مصدر مشاكل للأمن البحري"، مؤكدًا أنه "يتعين على الولايات المتحدة أن تتوقف عن هذه الاستفزازات الخطيرة على الفور".

وحلقت مقاتلة صينية من طراز J-16 بالقرب من طائرة استطلاع أمريكية في المجال الجوي الدولي فوق بحر الصين الجنوبي، مما أجبر الطائرة الأمريكية على اجتياز "موجة مضطربة"، وفق فيديو نشره الجيش الأمريكي.

ووصفت القيادة الأمريكية الاعتراض الصيني بأنه "مناورة عدوانية غير ضرورية".