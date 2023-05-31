ألمانيا تعتقل سبعة أشخاص يشتبه في دعمهم ماديا لتنظيم داعش في سوريا

بقلم: يورونيوز

ألقت الشرطة الألمانية، اليوم الأربعاء، القبض على مجموعة مكونة من سبعة أشخاص، بتهمة جمع أموال لتنظيم "داعش" في سوريا، وتتكون المجموعة المتعددة الجنسيات من أربعة ألمان، وألماني من أصل مغربي، وواحد من كوسوفو، ومواطن تركي.

اعتُقل سبعة أشخاص، من جنسيات ألمانية وكسوفية ومغربية، في عدّة مناطق في ألمانيا، للاشتباه في تقديمهم دعماً لتنظيم الدولية الإسلامية في سوريا، حسبما أعلنت النيابة العامة الفدرالية الأربعاء.

وتمّ القبض على هؤلاء الأشخاص السبعة، وهم أربع نساء وثلاثة رجال، بناء على مذكرة توقيف صادرة عن قاضي تحقيق، في عدّة مناطق في غرب ألمانيا.

وتمّ إجراء عمليات بحث في حوالى عشرين موقعاً في ألمانيا وهولندا، وفقاً لبيان صادر عن مكتب المدعي العام الفدرالي.

وسيُعرض المشتبه بهم على القاضي لاحتمال وضعهم في الحبس الاحتياطي.

وقال مكتب المدعي العام الفدرالي المسؤول عن شؤون الإرهاب، إنّ المشتبه بهم "جزء من شبكة دولية تدعم الأنشطة الإرهابية لتنظيم الدولة الإسلامية في سوريا، من خلال تبرعات مالية".

واستُخدمت الأموال التي تمّ جمعها، وهي حوالى 65 ألف يورو، "بشكل خاص لتحسين إمداد الأشخاص المحتجزين" في مخيّمات في شمال سوريا. وقال إنّه "في بعض الحالات، مكّنت الأموال المعتقلين من الهروب من المخيّمات".