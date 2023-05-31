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مخزون إيران من اليورانيوم المخصب يتجاوز بـ23 مرة الحد المسموح به في اتفاق 2015

المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، أثناء زيارة إلى طهران في آذار/ مارس 2023
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، أثناء زيارة إلى طهران في آذار/ مارس 2023   -  Copyright  AP Photo
بقلم:  Euronews

مخزون إيران من اليورانيوم المخصب يتجاوز ب23 مرة الحد المسموح به في اتفاق 2015 (الوكالة الدولية للطاقة الذرية)

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأربعاء أن مخزون إيران المقدّر من اليورانيوم المخصب تجاوز بأكثر من 23 مرة الحد المسموح به بموجب اتفاق 2015 بين طهران والدول الكبرى.

وبحسب تقرير سري للوكالة الدولية للطاقة الذرية اطلعت عليه وكالة فرانس برس، بلغ إجمالي مخزون إيران من اليورانيوم المخصب ما يقدر بـ4744,5 كيلوغرام في 13 أيار/مايو. والحد المسموح به في الاتفاق يبلغ 202,8 كيلوغرام.

وفي السياق ذاته، قررت الوكالة إغلاق الملف المتعلق بوجود مواد نووية في موقع مريوان غير المعلن عنه في جنوب طهران، بعد تلقي "توضيحات معقولة" من إيران.

وجاء في التقرير السري أن الوكالة التابعة للأمم المتحدة "ليس لديها أسئلة إضافية... ولم تعد المسألة عالقة في هذه المرحلة"، وذلك قبل أيام من اجتماع لمجلس محافظي الوكالة.

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