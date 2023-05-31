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نيوزيلندة

زلزال بقوة 6.2 درجات قبالة الساحل الجنوبي لنيوزيلندا

صورة أرشيفية للدمار الذي خلفه الزلزال الذي ضرب نيوزيلندا عام 2011
صورة أرشيفية للدمار الذي خلفه الزلزال الذي ضرب نيوزيلندا عام 2011   -  Copyright  Rob Griffith/AP2011
بقلم:  يورونيوز

لم تُصدر السلطات النيوزيلندية أيّ تحذير من خطر حدوث تسونامي كما لم تعلن عن تسجيل أضرار في الحال.

ضرب زلزال بقوة 6.2 درجات الأربعاء في المحيط الهادئ قبالة الساحل الجنوبي لنيوزيلندا، بحسب ما أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.

وقالت الهيئة إنّ الزلزال وقع في الساعة 02:21 ت غ على عُمق 33 كلم قرب جزر أوكلاند، الأرخبيل الصغير غير المأهول عملياً والواقع على بُعد 450 كلم من جزيرة الجنوب النيوزيلندية.

من جهتها، لم تُصدر السلطات النيوزيلندية أيّ تحذير من خطر حدوث تسونامي كما لم تعلن عن تسجيل أضرار في الحال.

وفي إنفركارجيل، أقرب مدينة كبيرة لموقع الزلزال، قال مسؤول في مجلس بلدية المدينة إنّه لم ترد أيّ تقارير عن شعور أيّ من السكّان بالزلزال أو عن أيّ أضرار لحقت بالبنية التحتية.

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