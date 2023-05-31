رئيسة المفوضية الأوروبية تكيل المديح لمولدوفا الساعية للانضمام للتكتل

بقلم: يورونيوز

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لاين إن مولودفا تتقدم "بسرعة" في الإصلاحات المطلوبة منها لأجل الانضمام للاتحاد الأوروبي. وتعاني الجمهورية الصغيرة في أوروبا الشرقية من أوضاع اقتصادية هشة وتخشى من محاولة موسكو زعزعة استقرارها.

أشادت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لايين الأربعاء في كيشيناو بـ "التقدم الهائل" الذي أحرزته مولدوفا في مجال الإصلاحات الضرورية للنظر في انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي.

وقالت المسؤولة الأوروبية خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيسة مولدوفا مايا ساندو عشية القمة الثانية للمجموعة السياسية الأوروبية: "من المثير للإعجاب أن نرى أنه على الرغم من كل الضغوط، تتقدّم مولدوفا بسرعة وبشكل نوعي".

ووعدت رئيسة المفوضية الأوروبية بزيادة حجم بعثة الاتحاد الأوروبي في كيشيناو "بشكل كبير" من أجل "المساعدة على تنفيذ الإصلاحات".

وفي حزيران/يونيو 2022، منح الاتحاد الأوروبي كلا من أوكرانيا ومولدوفا وضع مرشح رسمي لعضويته. ويريد البلدان الآن الانتقال إلى المرحلة المقبلة المتمثلة ببدء المفاوضات بشأن انضمامهما.

رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي، أورزولا فون دير لاين، أثناء خطابها في العاصمة المولدوفية كيشيناو AP Photo

ومن المقرر أن تقدم المفوضية توصياتها المكتوبة بهذا الشأن في تشرين الأول/أكتوبر، قبل أن تتخذ الدول الأعضاء قرارًا متوقعًا في كانون الأول/ديسمبر.

وشدّدت فون دير لايين على أن "مولدوفا في قلب أوروبا، ومولدوفا هي أوروبا"، مشيرةً إلى الصور "المؤثرة" لـ "مد الأعلام الأوروبية في شوارع كيشيناو" خلال مسيرة مؤيدة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي منذ عشرة أيام.

واعتبرت رئيسة مولدوفا مايا ساندو أنّ "وجود كل هؤلاء القادة في بلادنا يبعث برسالة واضحة: مولدوفا ليست وحيدة".

ويشكل تنظيم القمة الثانية للمجموعة السياسية الأوروبية تحديًا لوجستيًا كبيرًا للجمهورية السوفياتية السابقة التي يقطنها أقل من 3 ملايين نسمة، وتشهد أوضاعاً اقتصاديةً هشة وتخشى من قيام موسكو بعمليات لزعزعة استقرارها.