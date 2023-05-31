الكرملين يدعو إلى "احترام حقوق صرب كوسوفو"

بقلم: يورونيوز

دعا الكرملين الأربعاء إلى "احترام حقوق" صرب كوسوفو الذين أكد أنه يقدم لهم "دعمًا غير مشروط" بينما يستمر التوتر الشديد في هذه الدولة الواقعة في منطقة البلقان بعد اشتباكات.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين: "يجب احترام كل الحقوق والمصالح المشروعة لصرب كوسوفو. ونحن نقدم دعمنا غير المشروط لصربيا والصرب".

وهيمن التوتر في شمال كوسوفو الأربعاء، إذ تجمّع مئات الصرب خارج مقر للبلدية بعد مواجهات مع قوات لحفظ السلام يقودها حلف شمال الأطلسي (كفور) في وقت سابق هذا الأسبوع.

وشكّل جنود "كفور" حلقة حول مقر البلدية في زفيكان وشددوا الأمن حول المكان باستخدام سور حديدي وسياج شائك، وفق ما أفاد مراسل فرانس برس.

وقاطعت الأقلية العرقية الصربية في كوسوفو الانتخابات المحلية في شمال البلاد في نيسان/ أبريل، ما سمح لأفراد العرقية الألبانية بالسيطرة على المجالس المحلية رغم نسبة المشاركة التي لم تتجاوز 3,5 في المئة.

في السياق نفسه، دان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء "مسؤولية" سلطات كوسوفو في تفاقم الأوضاع في هذا البلد بعد اشتباكات عنيفة أسفرت عن جرح ثلاثين جنديًا من القوة التابعة لحلف شمال الأطلسي (ناتو).

وقال ماكرون في مؤتمر صحافي في براتيسلافا: "من الواضح جدًا أن هناك مسؤولية تقع على عاتق سلطات كوسوفو في الوضع الحالي وفشلا في احترام اتفاق مع أنه كان مهمًا وتم إبرامه قبل أسابيع فقط".

وأشار ماكرون إلى أنه "قلنا بشكل واضح جدا للسلطات الكوسوفية إن تنظيم هذه الانتخابات خطأ".