لويد أوستن: تعزيز التحالف العسكري بين واشنطن وطوكيو لمواجهة تحديات مشتركة

بقلم: يورونيوز

قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن الخميس في طوكيو إن الولايات المتحدة واليابان تعملان على تحديث تحالفهما العسكري في مواجهة تهديدات الصين وكوريا الشمالية وروسيا.

ويزور المسؤول الأميركي الكبير طوكيو لإجراء محادثات ثنائية قبل التوجه إلى قمة شانغريلا الأمنية في سنغافورة.

وقبل لقاء مع نظيره الياباني ياسوكازو هامادا، أشار أوستن إلى أن بلديهما يواجهان "تحديات مشتركة مرتبطة بالسلوك القسري" للصين و"الاستفزازات الخطيرة لكوريا الشمالية والحرب الوحشية التي اختارتها روسيا في أوكرانيا".

وأضاف "لكننا متحدون بمصالحنا وقيمنا المشتركة ونتخذ خطوات مهمة لتحديث تحالفاتنا وتعزيز ردعنا".

وأشار أوستن إلى التعاون الثلاثي مع أستراليا وكوريا الجنوبية وكذلك زيادة "وتيرة ونطاق وحجم" المناورات والتدريب.

وقال إن القوات الأميركية واليابانية أصبحت "أكثر تنوعاً في قدراتها وأكثر مرونة وأكثر قدرة على الحركة"، مرّحباً بقرار اليابان امتلاك قدرات لهجوم مضاد وتحسين تبادل المعلومات مع واشنطن.

ووصل أوستن إلى اليابان الأربعاء بعد ساعات على محاولة فاشلة قامت بها كوريا الشمالية لإطلاق قمر اصطناعي للتجسس باستخدام تكنولوجيا محظورة بموجب قرارات الأمم المتحدة.