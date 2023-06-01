للمشاركة في اجتماع دولي.. وزيرة الخارجية الفرنسية تزور السعودية في الثامن من الشهر الجاري

بقلم: يورونيوز

أجرت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، في آذار/ مارس الماضي، محادثات "مثمرةً مجددًا" مع نظيرها السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، بعد لقائهم في الرياض وفي اجتماع مجموعة العشرين.

تزور وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا السعودية في الثامن من حزيران/ يونيو للمشاركة في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي لمكافحة تنظيم الدولة الإسلامية، وفق ما أعلنت متحدّثة باسم الوزارة الخميس.

وقالت آن-كلير لوجاندر في مؤتمر صحافي إن "فرنسا تقف إلى جانب المجتمع الدولي لمواصلة مكافحة الإرهاب بثبات وتصميم، خصوصًا في إطار التحالف الدولي ضد داعش"، في إشارة إلى تنظيم الدولة الإسلامية.

وقالت المتحدثة إن الزيارة ستشّكل "مناسبة لكي تتطرّق الوزيرة إلى أولوياتنا ومواصلة عملنا".

وكان التحالف قد أنشئ في العام 2014 لمكافحة التنظيم الجهادي. وهو يتدخّل خصوصًا على صعيد مكافحة تمويل الإرهاب ومكافحة المقاتلين الأجانب كما يقدّم المساعدة لإرساء الاستقرار وإعادة إعمار الأراضي المحرّرة من قبضة تنظيم الدولة الإسلامية.

وأجرت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، في آذار/ مارس الماضي، محادثات "مثمرةً مجددًا" مع نظيرها السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، بعد لقائهم في الرياض وفي اجتماع مجموعة العشرين.

وتمّ الاتفاق حينها على تعزيز تعاون فرنسا والسعودية في الأمن والاستقرار الإقليميين ولا سيما في إيران، لبنان، اليمن والأراضي الفلسطينية، كما دعم مجموعات السكان الضعيفة.