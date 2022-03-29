فيديو: قناة السويس تحتفل بذكرى تعويم السفينة إيفر غيفن

في ذكرى تعويم السفينة الضخمة التي علقت في قناة السويس لمدة أسبوع تقريبا، تم تكريم اليوم الثلاثاء عدد من العمال الذين شاركوا في العمل حينها.

وفي احتفالية يوم التفوق التي أقامتها قناة السويس في اليوم الذي يصادف مرور عام على تعويم السفينة إيفر غيفن، بحجم ناطحة السحاب، من الضفة الرملية للقناة.

أصبحت السفينة ثابتة في القناة في 23 من آذار/ مارس من العام الماضي مما تسبب في ازدحام مروري هائل أدى إلى خسارة 9 مليارات دولار يوميًا في التجارة العالمية وتسبب في تعطيل حركة مرور السفن. بعد أيام من العمل لمحاولة تحرير السفينة، تم اخراجها في النهاية في 29 من آذار/ مارس.

وقدم الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة، جوائز لبعض الذين ساعدوا في تحرير سفينة الحاويات.

كما تم استجواب ربيع بشأن قرار زيادة رسوم عبور السفن، بما في ذلك الناقلات المحملة بالنفط، التي تمر عبر قناة السويس.وألقى باللوم على عدة عوامل من بينها الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار النفط وزيادة أسعار تأجير السفن.

فيما قالت هيئة قناة السويس على موقعها على الإنترنت إنها ستضيف 15٪ إلى رسوم العبور العادية لناقلات البترول المحملة بالنفط والمنتجات البترولية، ارتفاعا من 5٪ حاليا.

وقالت إن الزيادات ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من مايو، ويمكن تعديلها أو إلغاؤها لاحقًا، وفقًا للتغيرات.