بنغلادش تغلق محطة توليد الكهرباء رغم الحر في مواجهة ضائقة مالية

بقلم: يورونيوز

أوقفت بنغلادش التي تواجه ضائقة مالية، تشغيل أكبر محطة للطاقة الاثنين لأنها لم تتمكن من تحمل تكلفة الفحم، بعد أن أدت موجة حر شديد إلى ارتفاع الطلب على الكهرباء.

أوقفت بنغلادش التي تواجه ضائقة مالية، تشغيل أكبر محطة للطاقة الاثنين لأنها لم تتمكن من تحمل تكلفة الفحم، بعد أن أدت موجة حر شديد إلى ارتفاع الطلب على الكهرباء.

وقال شاه عبد المولى مدير محطة بايرا التي تديرها الحكومة في جنوب بنغلادش بقدرة 1320 ميغاوات، انه خفض الإنتاج الشهر الماضي بسبب نقص الوقود، لكنه اضطر الى اتخاذ خطوات أخرى الاثنين.

وقال المولى "بسبب نقص الفحم توقفت المحطة بالكامل عند الساعة 12,15 بعد ظهر اليوم" مضيفا أنه يأمل أن يستأنف الإنتاج خلال ثلاثة أسابيع عند وصول شحنات الفحم.

تسعى بنغلادش لمواجهة انخفاض قيمة عملتها حيث تراجع احتياطها من العملات الأجنبية من 46 مليار دولار في كانون الثاني/يناير 2022 إلى 30 مليار دولار نهاية نيسان/أبريل 2023.

يبلغ معدل التضخم الرسمي 9,9% لكن الاقتصاديين المستقلين يقولون إن الرقم الحقيقي أعلى بكثير.

واجهت بنغلادش انقطاع التيار الكهربائي في البلاد لمدة تصل إلى خمس ساعات يوميا في الأسابيع الأخيرة في حين تشهد موجة حر مما زاد الطلب على الطاقة.

ارتفعت الحرارة في بنغلادش إلى 41,1 درجة مئوية الاثنين، وقررت الحكومة إغلاق المدارس الابتدائية حتى الخميس لمكافحة الحر.