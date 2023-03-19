مقتل 19 راكبا وإصابة العشرات في تحطم حافلة وسقوطها في حفرة في بنغلادش

قالت الشرطة في بنغلادش إن حافلة مسرعة حادت عن طريق سريع رئيسي في وسط البلاد وسقطت في حفرة ما أسفر عن مقتل 19 شخصا على الأقل وإصابة العشرات.

وقال أنور حسين وهو مسؤول في الشرطة في شيبشار التي وقع فيها الحادث إن عدد القتلى قد يرتفع نظرا لأن حالة بعض المصابين حرجة. وتبعد المنطقة التي وقع فيها الحادث نحو 80 كيلومترا من العاصمة داكا.

وأضاف حسين أن الحافلة التي كانت تقل أكثر من 40 راكبا سقطت من ارتفاع نحو تسعة أمتار في حفرة على جانب الطريق بعد أن اخترقت سور جسر بني حديثا على طريق سريع يمر فوق نهر بادما.

وأشار إلى أن السائق الذي قُتل في الحادث فقد على ما يبدو السيطرة على الحافلة بعد أن انفجرت إحدى إطاراتها، وأضاف أن تحقيقا يجري لمعرفة سبب الحادث.

وحوادث الطرق شائعة في بنغلادش وتؤدي بحياة الآلاف كل عام. وغالبا ما تقع هذه الحوادث بسبب القيادة المتهورة وتهالك المركبات وإهمال قواعد السلامة.

وفي 2018 أجبرت سلسلة احتجاجات حاشدة نظمها طلاب بعد مقتل شابين في حادث طريق الحكومة على الموافقة على رفع الحد الأقصى لعقوبة السجن لمن يتسبب في سقوط قتلى بسبب القيادة المتهورة إلى خمس سنوات بدلا من ثلاث سنوات.