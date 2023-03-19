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بنغلاديش

مقتل 19 راكبا وإصابة العشرات في تحطم حافلة وسقوطها في حفرة في بنغلادش

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بقلم:  يورونيوز
رجال الإطفاء يتفحصون الحافلة التي تحطمت في منطقة ماداربور في ينغلادش
رجال الإطفاء يتفحصون الحافلة التي تحطمت في منطقة ماداربور في ينغلادش   -  حقوق النشر  AFP

قالت الشرطة في بنغلادش إن حافلة مسرعة حادت عن طريق سريع رئيسي في وسط البلاد وسقطت في حفرة ما أسفر عن مقتل 19 شخصا على الأقل وإصابة العشرات.

وقال أنور حسين وهو مسؤول في الشرطة في شيبشار التي وقع فيها الحادث إن عدد القتلى قد يرتفع نظرا لأن حالة بعض المصابين حرجة. وتبعد المنطقة التي وقع فيها الحادث نحو 80 كيلومترا من العاصمة داكا.

وأضاف حسين أن الحافلة التي كانت تقل أكثر من 40 راكبا سقطت من ارتفاع نحو تسعة أمتار في حفرة على جانب الطريق بعد أن اخترقت سور جسر بني حديثا على طريق سريع يمر فوق نهر بادما.

وأشار إلى أن السائق الذي قُتل في الحادث فقد على ما يبدو السيطرة على الحافلة بعد أن انفجرت إحدى إطاراتها، وأضاف أن تحقيقا يجري لمعرفة سبب الحادث.

وحوادث الطرق شائعة في بنغلادش وتؤدي بحياة الآلاف كل عام. وغالبا ما تقع هذه الحوادث بسبب القيادة المتهورة وتهالك المركبات وإهمال قواعد السلامة.

وفي 2018 أجبرت سلسلة احتجاجات حاشدة نظمها طلاب بعد مقتل شابين في حادث طريق الحكومة على الموافقة على رفع الحد الأقصى لعقوبة السجن لمن يتسبب في سقوط قتلى بسبب القيادة المتهورة إلى خمس سنوات بدلا من ثلاث سنوات.

المصادر الإضافية • وكالات