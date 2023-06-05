شاهد: سفينة صينية حربية "تقطع الطريق" أمام مدمرة أمريكية بمضيق تايوان

بقلم: يورونيوز

خلال اجتماع لبعض أعلى قادة الدفاع في العالم المنعقد في سنغافورة، قال الجنرال الصيني لي شانغفو، إن ما يسمى بحرية دوريات الملاحة البحرية هي استفزاز للصين، وذلك في إشارة إلى الحضور الأمريكي العسكري في مضيق تايوان.

دافع وزير الدفاع الصيني عن اعتراض بارجة صينية، مسار مدمرة أمريكية حاملة لصواريخ موجهة، وبارجة كندية في مضيق تايوان، الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي، والتي تعتبرها بكين امتدادا لأراضيها.

وقد تجاوزت السفينة الصينية المدمرة الامريكية ثم انحرفت بشكل دائري، على مسافة 140 ميلا بطريقة غير آمنة وفق قيادة المحيط الهندي والهادي الأمريكية.

وخلال اجتماع لبعض أعلى قادة الدفاع في العالم المنعقد في سنغافورة، قال الجنرال لي شانغفو، إن ما يسمى بحرية دوريات الملاحة البحرية هي استفزاز للصين.

وقال الجنرال لي خلال مؤتمر "شانغري لا ديالوغ" الذي ينظمه المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، إن الصين ليست لديها مشاكل تذكر مع "المرور البريء"، مؤكدا أنه ينبغي منع المحاولات الرامية إلى استخدام دوريات حرية الملاحة البحرية، لتكريس الهيمنة على حركة الملاحة.

من جانبه، قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستين خلال المؤتمر ذاته قبل يوم أمس السبت، إن واشنطن لن تتراجع أمام أي تنمر أو إكراه صادر من الصين، و"إنها ستواصل الإبحار والطيران باستمرار فوق مضيق تايوان وجنوب بحر الصين، لتؤكد الطبيعة الدولية لتلك المياه"، متصديا بذلك لمطالب الصين الجغرافية في المنطقة.

ومن شأن الحادث الأخير أن يزيد المخاوف من احتمال وقوع حادث، قد يؤدي إلى التدهور بين بكين وواشنطن في وقت تتصاعد فيه حدة التوترات.

وقال لي إن الولايات المتحدة وحلفاءها خلقوا الخطر، وإنه ينبغي عليهم التركيز على الاعتناء بمجالهم البري والجوي والبحري، وفيما قال أوستن إن الولايات المتحدة تتعاون مع أصدقائها لتعزيز القواعد والاعراف التي تمنع الصراع، رد لي بالقول: "إن بعض الدول تتخذ مقاربات انتقائية للقواعد والقوانين الدولية".