الصين تدشن أكبر سفينة برمائية في تاريخها

وذكرت وكالة شينخوا الرسمية، أن السفينة "سيتشوان"، التي تُعد الأكبر من نوعها في الصين حتى الآن، تزن 40 ألف طن وتتميز بتقنيات متطورة، من بينها نظام المنجنيق الكهرومغناطيسي الذي يُتيح إطلاق المقاتلات مباشرة من سطحها.

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وتم تصميم السفينة لدعم العمليات البرية من خلال نشر القوات عبر قوارب الإنزال، مع توفير غطاء جوي متكامل.

كما زُودت بنظام "تقنية الإيقاف"، الذي طوّره باحثون صينيون، لتمكين الطائرات المقاتلة من الهبوط بسلاسة وأمان على سطحها.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الصين لتطوير قدراتها البحرية. ففي عام 2019، أدخلت أول سفينة هجومية برمائية من طراز 075 إلى الخدمة.

ومنذ أكثر من عقد، تعمل البحرية الصينية على تحديث قواتها لتحقيق قدرة تشغيلية عالمية، تتجاوز المياه القريبة من البر الرئيسي.

ووصف المحلل العسكري سونغ تشونغبينغ، في تصريح لصحيفة "غلوبال تايمز" التابعة للحزب الشيوعي الصيني، السفينة "سيتشوان" بأنها بمثابة "حاملة طائرات خفيفة".

ومن المقرر أن تخضع السفينة لمزيد من التقييمات، تشمل التجارب البحرية لضمان جاهزيتها التامة.