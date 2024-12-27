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الصين تدشن أكبر سفينة برمائية في تاريخها

تظهر في هذه الصورة التي نشرتها وكالة أنباء شينخوا أول سفينة هجومية برمائية صينية من الجيل الجديد من طراز 076 وهي السفينة الهجومية البرمائية سيشوان في شنغهاي، 27 ديسمبر/كانون الأول 2024.
تظهر في هذه الصورة التي نشرتها وكالة أنباء شينخوا أول سفينة هجومية برمائية صينية من الجيل الجديد من طراز 076 وهي السفينة الهجومية البرمائية سيشوان في شنغهاي، 27 ديسمبر/كانون الأول 2024. حقوق النشر  Li Yun/Xinhua via AP
حقوق النشر Li Yun/Xinhua via AP
بقلم: يورونيوز
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أطلقت الصين يوم الجمعة أحدث سفنها الهجومية البرمائية من طراز 076، والتي أطلق عليها اسم "سيتشوان"، في خطوة تهدف إلى تعزيز القدرات القتالية لأسطولها البحري في المياه البعيدة.

وذكرت وكالة شينخوا الرسمية، أن السفينة "سيتشوان"، التي تُعد الأكبر من نوعها في الصين حتى الآن، تزن 40 ألف طن وتتميز بتقنيات متطورة، من بينها نظام المنجنيق الكهرومغناطيسي الذي يُتيح إطلاق المقاتلات مباشرة من سطحها.

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وتم تصميم السفينة لدعم العمليات البرية من خلال نشر القوات عبر قوارب الإنزال، مع توفير غطاء جوي متكامل.

كما زُودت بنظام "تقنية الإيقاف"، الذي طوّره باحثون صينيون، لتمكين الطائرات المقاتلة من الهبوط بسلاسة وأمان على سطحها.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الصين لتطوير قدراتها البحرية. ففي عام 2019، أدخلت أول سفينة هجومية برمائية من طراز 075 إلى الخدمة.

ومنذ أكثر من عقد، تعمل البحرية الصينية على تحديث قواتها لتحقيق قدرة تشغيلية عالمية، تتجاوز المياه القريبة من البر الرئيسي.

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ووصف المحلل العسكري سونغ تشونغبينغ، في تصريح لصحيفة "غلوبال تايمز" التابعة للحزب الشيوعي الصيني، السفينة "سيتشوان" بأنها بمثابة "حاملة طائرات خفيفة".

ومن المقرر أن تخضع السفينة لمزيد من التقييمات، تشمل التجارب البحرية لضمان جاهزيتها التامة.

المصادر الإضافية • أب

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