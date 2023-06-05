دوي انفجار صوتي في واشنطن جراء تدافع مقاتلين لاعتراض طائرة غير مستجيبة

بقلم: يورونيوز

أفاد سكان العاصمة الفدرالية الأمريكية واشنطن وضواحيها، بأنهم سمعوا صوتا مدويا هز النوافذ والجدران لأميال، مثيرا موجة تساؤلات على مواقع التواصل الاجتماعي.

قال مسؤولون لوكالة فرانس برس إن دوي انفجار صوتي تردد صداه في واشنطن الأحد، نتج عن تدافع مقاتلتين لاعتراض طائرة غير مستجيبة تحطمت لاحقا في ريف فرجينيا.

وذكرت قيادة الدفاع الجوي لأميركا الشمالية (نوراد) في بيان القول، إن مقاتلتَي "إف-16" استجابتا لطائرة "سيسنا 560 سايتيشن في" غير مستجيبة، فوق واشنطن العاصمة وشمال فرجينيا.

وقال مسؤول في البنتاغون لوكالة فرانس برس إن الطائرتين انطلقتا من قاعدة أندروز المشتركة، ولحقتا بالطائرة التي تحطمت بعد ذلك في منطقة جبلية في جنوب غرب فرجينيا، إحدى الولايات المتاخمة لواشنطن.

وقال مسؤول في البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن أبلغ بالواقعة، لكنه لم يحدد إذا اتُخذت أي إجراءات طارئة في أعقابها. والأحد كان بايدن في المنطقة يقضي بعض الوقت في البيت الأبيض ويلعب الغولف قبل أن يخرج لتناول العشاء.

وذكرت إدارة الطيران الفدرالية من جهتها أن الطائرة المدنية أقلعت من إليزابيثتون بولاية تينيسي، وكانت متجهة إلى لونغ آيلاند في نيويورك.

ونشر مستخدمون للإنترنت على تويتر مسار الطائرة الصغيرة وهي متجهة نحو منطقة الطيران المحظورة فوق واشنطن.

وأفادت قيادة الدفاع الجوي لأميركا الشمالية في بيانها، بأن المقاتلتَين التابعتَين لـنوراد قد "سُمح لهما بالطيران بسرعة تفوق سرعة الصوت، وربما سمع سكان المنطقة دوي انفجار صوتي".

وأوضحت إدارة الطيران الفدرالية أن الطائرة غير المستجيبة تحطمت قرب مونتيبيلو في ولاية فرجينيا، على بعد نحو 170 ميلا جنوب غرب العاصمة.

وقالت نوراد إنها حاولت الاتصال بالطيار إلى أن تحطمت الطائرة. وذكرت وسائل إعلام أميركية عدة أن الجيش لم يسقط الطائرة. ولم ترد على الفور معلومات عن الطيار أو من كان على متن الطائرة.