تحطم طائرة عسكرية أردنية في وسط المملكة وإصابة طيارَيها بجروح

بقلم: يورونيوز

يعود آخر حادث من هذا النوع إلى 31 آب/أغسطس من العام الماضي عندما تحطمت طائرة مقاتلة تابعة لسلاح الجو الملكي خلال قيامها بمهمة تدريبية جنوب المملكة ونجاة قائدها.

أعلن الجيش الأردني الإثنين، أنّ طائرة مروحية عسكرية من طراز "كوبرا" تابعة لسلاح الجو الملكي تحطّمت أثناء قيامها بمهمة تدريبية ما أدى إلى إصابة طيّارَيها.

وقال الجيش في بيان، إنّ "طائرة مروحية عسكرية من نوع "كوبرا" تابعة لسلاح الجو الملكي تحطمت أثناء رحلة تدريبية وهبوطها اضطرارياً في منطقة البقعة (22 كلم غرب عمان) دون حدوث إصابات في المدنيين".

واضاف الجيش القول إن "الحادث نتج عنه تحطم الطائرة وإصابة طياريها، اللذين تم إخلائهما إلى مدينة الحسين الطبية (في عمان) وحالتهما العامة متوسطة".

ويعود آخر حادث من هذا النوع إلى 31 آب/أغسطس من العام الماضي، عندما تحطمت طائرة مقاتلة تابعة لسلاح الجو الملكي خلال قيامها بمهمة تدريبية جنوب المملكة ونجاة قائدها.

ووقع حادث مشابه في الخامس من حزيران/يونيو الماضي عندما تحطمت طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي من نوع (Grob)، خلال قيامها بمهمة تدريبية في منطقة الرمثا بمحافظة إربد شمال المملكة، ما ادى إلى مصرع ضابطين طيارين.