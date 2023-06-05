عمرها 280 سنة.. اندلاع حريق ضخم في كنيسة تاريخية في ماساتشوستس الأمريكية

بقلم: يورونيوز

لم يتعرض أي شخص لأذى إذ كان المبنى خاليا من الناس لحظة وقوع الحريق، واقتصرت الخسائر على الماديات في الكنيسة المصنوعة بالكامل من الخشب

اندلع حريق هائل، الأحد، في كنيسة تاريخية في ولاية ماساتشوستس الأمريكية، عمرها 280 عامًا، والسبب بحسب وسائل إعلام محلية يعود لتعرضها لصاعقة أدت إلى اشتعال النيران.

وبحسب معلومات صحفية، لم يتعرض أي شخص لأذى إذ كان المبنى خاليا من الناس لحظة وقوع الحريق، واقتصرت الخسائر على الماديات في الكنيسة المصنوعة بالكامل من الخشب.

وأظهرت لقطات مصورة نشرت على الإنترنت حريقًا كبيرًا يبتلع الجزء العلوي من الكنيسة.

وغطت سحابة دخان كبرى سماء المدينة لساعات عدة.

وتدخلت فرق الإطفاء على الفور لإخماد الحريق.

وحثت شرطة المدينة المواطنين على ضرورة الابتعاد عن المنطقة المحيطة بالكنيسة،