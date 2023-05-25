حريق هائل يلتهم مبنى وسط سيدني

بقلم: يورونيوز

يكافح رجال الإطفاء حريقاً هائلاً اندلع في مبنى كبير متعدد الطوابق بوسط سيدني، فيما طوقت خدمات الطوارئ المنطقة.

كافح أكثر من 100 رجل إطفاء ألسنة اللهب الشاهقة والدخان الكثيف الناجم عن حريق اندلع في مبنى من سبعة طوابق بوسط سيدني يوم الخميس، فيما طوقت خدمات الطوارئ المنطقة.

وأظهرت لقطات نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي ألسنة اللهب وهي تصل إلى ارتفاع يقارب ارتفاع المبنى نفسه، بينما كان رجال الإطفاء يحاولون احتواء الحريق الذي اشتعل في مبنى قريب من محطة سكك حديد سيدني المركزية، كما امتدّت النيران إلى سيارة كانت متوقفة قرب المكان.

وقالت إدارة الإطفاء "Fire and Rescue NSW" في بيان: "المبنى بدأ في الانهيار، والنيران امتدت إلى العديد من المباني المجاورة، بما في ذلك الشقق السكنية".

وصرّح عضو البرلمان تانيا بليبرسك في بيان على تويتر: "هناك حريق مروّع في سوري هيلز بدائرتي الانتخابية. الرجاء المحافظة على سلامتكم واتباع تعليمات خدمات الطوارئ".

وترددت أصداء صفارات الإنذار لسيارات الطوارئ في شوارع المدينة، كما أكّدت خدمات الطوارئ أنها نشرت أكثر من 100 من رجال الإطفاء، مع 20 شاحنة، وقالت: "نحث الناس على تجنب المنطقة، مع استمرار عمليات مكافحة الحرائق".

وقال متحدث باسم شرطة نيو ساوث ويلز إنه لا توجد تقارير الآن عن حدوث إصابات.