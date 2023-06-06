إدارة باريس سان جيرمان تقيل المدرب كريستوف غالتييه

بقلم: يورونيوز

أبلغت ادارة نادي باريس سان جرمان الفرنسي مدربها كريستوف غالتييه بقرار إقالته من منصبه كما علمت وكالة فرانس برس من مصدر مطلع على المفاوضات الثلاثاء.

وأكد المصدر بأن مستشار كرة القدم في نادي العاصمة الفرنسية البرتغالي لويس كامبوس أبلغ غالتييه بهذا القرار، مؤكدا بذلك تقارير نشرتها وسائل إعلام فرنسية عدة اليوم الثلاثاء.

ودخل الطرفان حاليا مفاوضات على إجراءات الرحيل.

وتناولت الصحف اسم المدرب الألماني يوليان ناغلسمان لخلافة غالتييه في منصبه مشيرة إلى أنه بات أولوية للمالكين القطريين للنادي على أن يكون مساعده نجم منتخب فرنسا السابق تييري هنري الفائز بمونديال 1998 في صفوف منتخب بلاده.

وكان ناغلسمان أقيل بشكل صادم من منصبه مدربا لبايرن ميونيخ في منتصف الدوري الألماني على الرغم من سجل أكثر من جيد على رأس الجهاز الفني للفريق البافاري.

وكان غالتييه (56 عاما) أشار في المؤتمر الصحافي إثر خسارة فريقه أمام كليرمون فيران 2-3 في الجولة الأخيرة من الدوري الفرنسي السبت الماضي، بأنه سيجتمع بمسؤولي سان جيرمان في مطلع الأسبوع الحالي وهو ما حصل اليوم الثلاثاء.

ودفع غالتييه الذي تم تزكيته الصيف الماضي من قبل كامبوس بالذات، بعد أن عملا سويًا في ليل، ثمن تراجع الفريق في النصف الثاني من الموسم، حيث تعرض فريقه لعشر هزائم منذ مطلع العام الحالي. كما خرج من الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا على يد بايرن ميونيخ بالخسارة أمامه ذهابا وايابا، ومن مسابقة كأس فرنسا أيضا، في حين اكتفى بإحراز لقب بطل الدوري الفرنسي للمرة الحادية عشرة لينفرد بالرقم القياسي الذي كان يتقاسمه مع سانت اتيان.