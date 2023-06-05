بعد رونالدو وبنزيمة.. من هم النجوم الكبار الذين قد يلعبون في الدوري السعودي

بقلم: يورونيوز

يأتي التمويل الهائل لهذه الصفقات المدوية من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وهو أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم بأصول تتجاوز 620 مليار دولار، بحسب مصادر إعلامية.

لم تقتصر استراتيجية المملكة العربية السعودية الساعية لتحقيق تحول ثقافي سريع يهدف إلى تحسين وتلميع صورتها النمطية دوليا، على تحويل أوضاع النساء في المملكة وتبديل القوانين الصارمة والتقاليد المحافظة ومواصلة جهودها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان بل وصلت إلى الرياضة أيضا، إذ تسعى المملكة الخليجية الثرية إلى تحويل الدوري المحلي لكرة القدم إلى وجهة تضم أفضل اللاعبين حول العالم.

وبعد استقطاب البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي وقع مطلع العام الجاري مع نادي النصر في صفقة خيالية قدرت بأكثر من 440 مليون يورو لمدة سنتين ونصف، حتى حزيران/يونيو 2025، تؤكد صحف إسبانية أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بات قاب قوسين أو أدنى من الانتقال لنادي الهلال السعودي مقابل عرض هائل بقيمة 400 مليون يورو سنويًا.

وفي الوقت عينه يرتبط اسم المهاجم الدولي الفرنسي السابق كريم بنزيمة منذ أيام عدة بالمملكة، باعتبارها جسرا ذهبيا لإنهاء مسيرته الاحترافية هناك.

وكان نادي اتحاد جدة، بطل الدوري هذا الموسم، قد قدم عرضا قيمته 200 مليون يورو على مدى موسمين حسب الصحافة الإسبانية، لجذبه إلى بطولته.

وأكّدت قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية في وقت سابق، أنّ "نادي الاتحاد توصل لاتفاق رسمي مع الفرنسي كريم بنزيما للانضمام لصفوفه في عقد يمتد لموسمين".

وذكرت القناة، أنّ رئيس نادي الاتحاد أنمار الحائلي ونائبه أحمد كعكي يتواجدان في العاصمة الإسبانية مدريد للتوقيع الرسمي مع بنزيمة في صفقة انتقال قياسية.

ويأتي التمويل الهائل لهذه الصفقات المدوية من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وهو أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم بأصول تتجاوز 620 مليار دولار، بحسب مصادر إعلامية.

هذا وذكرت صحف عالمية، أن أحدث المرشحين للعب في المملكة هو الدولي الفرنسي أنغولو كانتي، لاعب خط وسط تشيلسي الإنجليزي. ولفتت إلى أن نادي الاتحاد يرغب في التعاقد معه.

وفي تغريدة نشرها عبر تويتر، قال رودي غاليتي الصحفي والخبير في سوق الانتقالات، إن "بعد توقيع بنزيما، سيسافر نادي الاتحاد إلى مدنية لندن للتفاوض مع أنغولو كانتي.. بدأت المحادثات مع لاعب خط وسط تشيلسي قبل أيام وهي جارية بشكل جيد: الهدف هو التوصل إلى اتفاق في أسرع وقت ممكن".

مودريتش

هذا ويتصدّر صانع اللعب الكرواتي لوكا مودريتش والحارس الفرنسي هوغو لوريس قائمة من "أكثر من عشرة لاعبين" من نجوم الصفّ الأوّل تتفاوض معهم السعودية، على ما أفاد مصدر وكالة فرانس برس الإثنين.

وقال مصدر في الرياض طلب عدم الكشف عن اسمه لأنه غير مخوّل الحديث للإعلام، إنّ السلطات السعودية المختصة "على تواصل مع أكثر من عشرة لاعبين العديد منهم لاعبين فازوا بكأس العالم أو دوري الأبطال (الأوروبي) للانضمام للدوري السعودي الموسم المقبل".

وبحسب المصدر قائمة المفاوضات تتضمن إلى جانب أفضل لاعب في العالم سبع مرات، ليونيل ميسي (35 عاماً):

الفرنسي كريم بنزيمة (35 عاماً)

الإسباني سيرخيو راموس (37)

الأرجنتيني أنخل دي ماريا (35)

الكرواتي لوكا مودريتش (37)

الفرنسيين هوغو لوريس (36) ونغولو كانتي (32)

البرازيلي روبرتو فيرمينو (31)

الإسبانيين جوردي ألبا (34)

سيرجيو بوسكيتس (34)".

والد ميسي يؤكد رغبة بطل العالم بالعودة إلى برشلونة

وحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، كان من المحتمل أن يصدر إعلان التعاقد مع ميسي الثلاثاء، إلا أن خورخي ميسي والد ومدير أعمال بطل العالم في كرة القدم، فجر الاثنين مفاجأة من العيار الثقيل.

مفاجأة، جاءت على عكس التوقعات، معلنا رغبة نجله في العودة إلى صفوف برشلونة الإسباني، لكنه أشار إلى أن أي قرار لم يُتّخذ بهذا الشأن حتى الآن.

وأكد والد ميسي بأنه اجتمع الاثنين مع رئيس نادي برشلونة جوان لابورتا لكن "لا شيء ملموساً" وأن عودة ابنه تتوقف "على أشياء كثيرة".

ورداً على سؤال ما إذا كان برشلونة الوجهة المفضّلة لميسي، قال مبتسماً خورخي "نعم"، مضيفاً "سأحبّ كثيراً" أن يعود أفضل لاعب في العالم سبع مرات إلى كاتالونيا.

وكشف خورخي ميسي إلى الصحافيين بأن ليونيل سيتخذ قراره قريبا لكن "لست أدري أي قرار، لا أدري في الوقت الحالي، يتعيّن علينا التباحث في الكثير من الأشياء".

استثمار رياضي ضخم

ومنذ وصول الأمير محمد بن سلمان لولاية العهد في 2017، تشهد المملكة المحافظة التي ظلّت مغلقة لعقود، انفتاحاً اجتماعياً واقتصادياً، وتنفق ببذخ في إطار استراتيجية لتحسين صورتها.

واستثمرت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، مئات الملايين من الدولارات في مشروعات رياضية، بما في ذلك سباق الفورمولا واحد في جدة ومباريات كرة قدم لأعرق الأندية الأوروبية وبطولات عالمية في الغولف والملاكمة.

في السنوات المقبلة، ستستضيف السعودية التي شاهدت جارتها قطر تقيم على أرضها أول مونديال كرة قدم في الشرق الأوسط ودولة عربية أواخر 2022، كأس آسيا للسيدات 2026 وكأس آسيا 2027، ودورة الألعاب الآسيوية 2034، وحتى الألعاب الشتوية الآسيوية 2029 على ثلج اصطناعي في مدينة نيوم المستقبلية العملاقة.

ويبدو أن المملكة الخليجية الثرية تحاول راهناً البناء على دوري قوي يجذب أنظار العالم، فيما ذكرت تقارير قبل أشهر أن السعودية ترغب بتقديم ملف مشترك مع اليونان ومصر لاستضافة نسخة 2030، لكن الترشّح لم يصبح رسمياً بعد.