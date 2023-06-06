فتى تركي يودع السجن بعد رسمه شارب هتلر على صورة لإردوغان

بقلم: يورونيوز

أوقفت السلطات التركية الثلاثاء فتى يبلغ 16 عاماً واودعته الحبس الاحتياطي لرسمه شارباً على لافتة انتخابية عليها صورة للرئيس رجب طيب إردوغان، بحسب ما ذكرت تقارير.

وقالت العديد من وسائل الإعلام القريبة من المعارضة ومن بينها صحيفتا بيرغون وجمهورييت وقناة "خلق تي في" التلفزيونية الخاصة إنّ الفتى الذي ينحدر من بلدة مرسين (جنوب شرق) اتُّهم بتشويه اللافتة قرب منزله بقلم بعد أن رسم "شارب هتلر وكتب تعليقات مهينة".

وأوقف الفتى بعدما تمّ التعرف عليه من تسجيلات الكاميرات الأمنية، وفق وسائل الإعلام. واستجوبته السلطات في منزله حيث ذُكر أنّه "أقرّ برسم الشارب" لكنّه نفى كتابة التعليقات المرفقة.

ومثُل الفتى أمام المدّعي العام الذي اتّهمه ب"إهانة الرئيس" وأمر بحبسه احتياطياً في منشأة مجاورة للأحداث، وفق "خلق تي في".

وفاز إردوغان بولاية رئاسية جديدة من خمس سنوات تمدد حكمه المستمر منذ 20 عاما، في الجولة الثانية من الانتخابات التي جرت في 28 أيار/مايو.

وبحسب وزارة العدل تعدّ "إهانة الرئيس" من بين أكثر الجرائم شيوعاً في تركيا وقد نجم عنها 16,753 إدانة العام الماضي.