بقلم: يورونيوز

بايدن سيستقبل الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الإثنين المقبل، للتحضير للقمة المقرر عقدها في فيلنيوس، والبحث في "دعم الحلفاء لأوكرانيا في مواجهة حرب عدوانية وحشية تشنها روسيا"، بحسب البيت الأبيض.

سيستقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن الإثنين المقبل، الأمين العام لحلف شمال الاطلسي ينس ستولتنبرغ لإجراء محادثات في البيت الأبيض، قبل شهر من موعد قمة للتكتل الدفاعي ستبحث خصوصا ملف أوكرانيا، وفق المتحدثة باسم الرئاسة كارين جان بيار.

وقالت جان بيار إن اللقاء مع ستولتنبرغ الذي تنتهي ولايته في تشرين الأول/أكتوبر، يرمي إلى التحضير للقمة المقبلة لحلف شمال الأطلسي المقرر عقدها في فيلنيوس والبحث في "دعم الحلفاء لأوكرانيا في مواجهة حرب عدوانية وحشية تشنها روسيا".