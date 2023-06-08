إجلاء 200 راكب من نفق نمساوي بعد اندلاع حريق في قطار

بقلم: يورونيوز

أعلنت السلطات النمساوية أنها أخلت مساء الأربعاء حوالي 200 راكب كانوا على متن قطار إثر اندلاع حريق فيه أثناء عبوره نفقاً.

وقالت الشرطة النمسوية لوكالة فرانس برس إنّ حوالى 45 راكباً أصيبوا بجروح طفيفة ناجمة على الأرجح عن تنشّقهم الدخان المنبعث من الحريق.

من جهته قال متحدّث باسم شركة السكك الحديد النمسوية "أو بي بي" لوكالة فرانس برس إنّ الحريق اندلع مساء الأربعاء على متن قطار كان متّجهاً من فيينا إلى أمستردام مروراً بهامبورغ وقد نجم من انقطاع كابل كهرباء علوي.

وأضاف المتحدّث أنّ الكابل انقطع أثناء عبور القطار نفقاً في جبال الألب النمساوية بالقرب من مدينة إنسبروك.

وأوضح أنّ القطار كان ينقل إلى جانب الركّاب شحنة سيارات، وقد أدّى انقطاع الكابل الكهربائي إلى اندلاع النيران في واحدة أو أكثر من هذه السيارات.

وأكّد المتحدّث أنّ "الحريق أُخمد في الساعة 22:19 (20:19 ت غ) وإخلاء الركّاب أنجز بحلول الساعة 23:40 (21:40 ت غ)".

وغادر القطار فيينا مساء الأربعاء وكان من المفترض أن يصل إلى أمستردام صباح الخميس.