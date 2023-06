غمرت الفيضانات الناجمة عن تدمير سد كاخوفكا منطقة تزيد مساحتها عن 600 كيلومتر مربع في جنوب أوكرانيا، على الضفة اليمنى لنهر دنيبرو التي يسيطر عليها الأوكرانيون كما على الضفة اليسرى التي يحتلها الروس، وفق ما أفاد حاكم أوكراني الخميس.

وقال حاكم منطقة خيرسون أولكسندر بروكودين على وسائل التواصل الاجتماعي "غمرت المياه 600 كيلومتر مربع في منطقة خيرسون. 32 % في الضفة اليمنى و68 % في الضفة اليسرى".

⚡️ By morning, the average level of flooding is 5.61 meters. 600 square kilometers of the Kherson region is under water. 32% of the region is the right bank and 68% is the left bank, reports the head of the Regional Military Administration, Oleksandr Prokudin.



👉 Follow… pic.twitter.com/7SLTVFPbdl