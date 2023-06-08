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مباشر. فرنسا تتعهد بإرسال مساعدات عاجلة لأوكرانيا.. وفيضانات كاخوفكا تشرد الأوكرانيين

الغزو الروسي لأوكرانيا
الغزو الروسي لأوكرانيا   -  Copyright  Felipe Dana/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.
بقلم:  يورونيوز

وخلال محادثة هاتفية مع الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش الأربعاء، أعرب ماكرون عن رغبته بتقديم مساعدات إنسانية للسكّان الأوكرانيين المتضرّرين من الفيضانات والمقيمين في الأراضي الخاضعة لسيطرة الجيش الروسي، بحسب ما أعلن الإليزيه.

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء أنّ بلاده سترسل في غضون ساعات "مساعدات لتلبية الاحتياجات العاجلة" لأوكرانيا بعد التفجير الذي استهدف سدّ كاخوفكا لتوليد الطاقة في جنوب البلاد وأغرق مناطق واسعة بالمياه.

من جهته، أوضح قصر الإليزيه أنّ مركز الأزمات التابع لوزارة الخارجية الفرنسية سيرسل على وجه السرعة شحنة أولى من المساعدات زنتها عشرة أطنان تشمل مواد صحّية وأخرى متعلقة بالنظافة والصرف الصحّي للمياه.

وبحسب وزارة الخارجية الفرنسية فإنّ هذه الشحنة تشمل على وجه الخصوص "أجهزة لتنقية المياه، ومستلزمات للنظافة العائلية، و500.000 قرص لتنقية المياه والعديد من خزّانات المياه".

وخلال محادثة هاتفية مع الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش الأربعاء، أعرب ماكرون عن رغبته بتقديم مساعدات إنسانية للسكّان الأوكرانيين المتضرّرين من الفيضانات والمقيمين في الأراضي الخاضعة لسيطرة الجيش الروسي، بحسب ما أعلن الإليزيه.

08:31

مياه الفيضانات غمرت مساحة تزيد عن 600 كيلومتر مربع بعد تدمير سد كاخوفكا (حاكم أوكراني)

غمرت الفيضانات الناجمة عن تدمير سد كاخوفكا منطقة تزيد مساحتها عن 600 كيلومتر مربع في جنوب أوكرانيا، على الضفة اليمنى لنهر دنيبرو التي يسيطر عليها الأوكرانيون كما على الضفة اليسرى التي يحتلها الروس، وفق ما أفاد حاكم أوكراني الخميس.

وقال حاكم منطقة خيرسون أولكسندر بروكودين على وسائل التواصل الاجتماعي "غمرت المياه 600 كيلومتر مربع في منطقة خيرسون. 32 % في الضفة اليمنى و68 % في الضفة اليسرى".

06:28

زيلينسكي ينفي ضلوع أوكرانيا في تفجيرات نورد ستريم


نفى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأربعاء أيّ ضلوع لكييف بتفجير خطي أنابيب نورد ستريم، وذلك وسط تكهّنات متزايدة بوقوف بلاده خلف التفجيرات.

وقال زيلينسكي في مقابلة أجرتها معه صحيفة "بيلد" الألمانية إنّه بصفته رئيس البلاد لديه صلاحية إصدار الأوامر.

وتابع "لم أفعل شيئاً من هذا القبيل. ما كنت لأفعل ذلك إطلاقاً"، وفقاً لمترجم ألماني.

وقال الرئيس الأوكراني "أعتقد أنّ جيشنا وأجهزتنا الاستخبارية لم تفعل شيئاً من هذا القبيل"، وأضاف "أرغب برؤية دليل".

وأكّد زيلينسكي أن "لا علم لنا بالأمر" إطلاقاً.

06:26

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شاهد: إجلاء الآلاف من السكان عقب تفجير سد نوفا كاخوفكا في أوكرانيا

06:18

وكتب ماكرون على تويتر بعد مكالمة هاتفية مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنّ "فرنسا تدين هذا العمل الشنيع الذي يعرّض السكّان للخطر".

وأضاف "لقد أعربت للرئيس زيلينسكي عن تضامني مع شعبه بعد الهجوم على سدّ كاخوفكا".

المصادر الإضافية • وكالات

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