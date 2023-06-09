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إردوغان يعين حاكمة جديدة للبنك المركزي التركي

إردوغان يعين حفيظة غاي إركان حاكمة جديدة للبنك المركزي التركي
إردوغان يعين حفيظة غاي إركان حاكمة جديدة للبنك المركزي التركي   -  Copyright  AP
بقلم:  يورونيوز

إردوغان يعين حاكمة جديدة للبنك المركزي التركي

عين الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الجمعة حفيظة غاي إركان التي كانت تعمل لدى مؤسسات مالية أميركية، حاكمة للمصرف المركزي بعد فوزه في الانتخابات الشهر الماضي.

وستكون إركان التي عملت في السابق لدى فيرست ريبابليك بنك وغولدمان ساكس، أول امرأة تتولى حاكمية البنك المركزي التركي.

وكشف إردوغان الذي بدأ ولاية رئاسية ثالثة، عن حكومته الجديدة السبت وعين محمد شيمشك، خبير الاقتصاد السابق لدى ميريل لينش، وزيرا للمال.

والمعروف أن شيمشك، الذي كان في السابق وزيرا للمال ونائبا لرئيس الوزراء في حكومات سابقة بزعامة حزب العدالة والتنمية الحاكم، يعارض سياسات إردوغان غير التقليدية المتمثلة بخفض معدلات الفائدة لمحاربة التضخم.

وتتولى إركان التي نُشر خبر تعيينها في الجريدة الرسمية الجمعة، المنصب بعد شهاب قاوجي أوغلو.

أثناء فترة قاوجي أوغلو خفض سعر الفائدة إلى 8,5 بالمئة بعد ان كانت 19 بالمئة في 2021.

انخفض معدل التضخم في تركيا إلى أقل من 40 بالمئة في أيار/مايو للمرة الأولى منذ 16 شهرا.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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