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شاهد: إحراق قارب مهاجرين في البحر الأبيض المتوسط

قارب خشبي يحمل مهاجرين يقترب من سفينة الإنقاذ أكواريوس التابعة للمنظمات غير الحكومية في البحر الأبيض المتوسط، شمال الساحل الليبي، أغسطس 2017
قارب خشبي يحمل مهاجرين يقترب من سفينة الإنقاذ أكواريوس التابعة للمنظمات غير الحكومية في البحر الأبيض المتوسط، شمال الساحل الليبي، أغسطس 2017   -  Copyright  Darko Bandic/AP..
بقلم:  يورونيوز

أفادت منظمة أطباء بلا حدود الخيرية أن القارب الخشبي كان يقل 50 مهاجرا تم اصطحابهم إلى سفينة خفر السواحل الليبي قبل إحراقه.

أصدرت منظمة أطباء بلا حدود الخيرية (MSF) لقطات مصورة تظهر اشتعال النار في قارب مهاجرين في البحر الأبيض المتوسط، يوم الخميس، حيث شوهدت سفن تابعة لخفر السواحل الليبي بالقرب من القارب المحترق.

وأفادت المنظمة أن القارب الخشبي كان يقل 50 مهاجرا تم اصطحابهم إلى سفينة خفر السواحل الليبي قبل إحراقه.

ولم تتمكن وكالة "أسوشيتد برس" حتى الآن من التحقق بشكل مستقل من الإجراءات التي حدثت.

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