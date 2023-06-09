شاهد: إحراق قارب مهاجرين في البحر الأبيض المتوسط

بقلم: يورونيوز

أفادت منظمة أطباء بلا حدود الخيرية أن القارب الخشبي كان يقل 50 مهاجرا تم اصطحابهم إلى سفينة خفر السواحل الليبي قبل إحراقه.

أصدرت منظمة أطباء بلا حدود الخيرية (MSF) لقطات مصورة تظهر اشتعال النار في قارب مهاجرين في البحر الأبيض المتوسط، يوم الخميس، حيث شوهدت سفن تابعة لخفر السواحل الليبي بالقرب من القارب المحترق.

وأفادت المنظمة أن القارب الخشبي كان يقل 50 مهاجرا تم اصطحابهم إلى سفينة خفر السواحل الليبي قبل إحراقه.

ولم تتمكن وكالة "أسوشيتد برس" حتى الآن من التحقق بشكل مستقل من الإجراءات التي حدثت.