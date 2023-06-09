بقلم: يورونيوز

اتفاق وقف إطلاق نار جديد في السودان لمدة 24 ساعة

توصل طرفا النزاع في السودان إلى وقف لإطلاق النار لمدة 24 ساعة اعتبارًا من صباح السبت، وفق ما أعلنت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية في بيان مشترك الجمعة.

وجاء في البيان الذي نشرته وزارة الخارجية السعودية:"تعلن المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية عن توصل ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى اتفاق وقف إطلاق نار في كافة أنحاء السودان لمدة 24 ساعة اعتباراً من الساعة السادسة من صباح يوم 10 حزيران/يونيو 2023 بتوقيت الخرطوم".

وسبق أن أُعلنت هدنات عدة منذ اندلاع النزاع بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو الملقب "حميدتي" في 15 نيسان/أبريل، معظمها برعاية سعودية وأميركية، لكن لم يتمّ تطبيقها على الأرض.

وأعلنت الرياض وواشنطن في البيان "توصل ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى اتفاق وقف إطلاق نار في كافة أنحاء السودان لمدة 24 ساعة اعتباراً من الساعة السادسة من صباح يوم 10 حزيران/يونيو 2023 بتوقيت الخرطوم".

وأشار البيان إلى أن الطرفين سيلتزمان أثناء فترة وقف إطلاق النار "بوقف الهجمات والقصف المدفعي والجوي وعدم استخدام الطائرات المسيرة وتحريك القوات وإعادة تمركزها وامدادها".

وأضاف أنهما اتفقا على السماح "بحرية الحركة للمساعدات الإنسانية ووصولها" إلى المتضررين في كافة أنحاء البلاد.

وأكد البيان أن الرياض وواشنطن "تتشاركان مع الشعب السوداني حالة الإحباط من عدم الالتزام بالهدن السابقة، وعليه تم اقتراح هذه الهدنة لتيسير وصول المساعدات الإنسانية وكسر حالة العنف".

وأودى النزاع بأكثر من 1800 شخص، حسب مشروع بيانات الأحداث وموقع النزاع المسلح (أكليد). إلا أن الأعداد الفعلية للضحايا قد تكون أعلى بكثير، بحسب وكالات إغاثة ومنظمات دولية.

وتفيد تقديرات الأمم المتحدة بأن 25 مليون من أصل 45 مليون نسمة عدد سكان في البلاد يحتاجون الى مساعدات.