مقتل 22 شخصا بينهم طفلان في انفجار ذخائر في الصومال

بقلم: يورونيوز

قُتل ما لا يقل عن 22 شخصاً جراء انفجار ذخائر أسلحة في الصومال، وكان من بين القتلى طفلان، وفقا لما نشرته وسائل الإعلام الصومالية.

قتل 22 شخصاً بينهم طفلان في انفجار ذخائر في الصومال على بعد حوالى 120 كيلومتراً جنوب العاصمة مقديشو، بحسب ما أعلن نائب مفوض المنطقة الجمعة.

وقال المسؤول عبدي أحمد علي في مؤتمر صحافي: "وقعت كارثة قرب قوريولي، لقي أطفال أبرياء مصرعهم في انفجار نجم عن قذائف هاون" غير منفجرة.

ولم يحدد المسؤول مصدر هذه الذخائر ولا متى وضعت في المكان المذكور.

وتشهد المنطقة مواجهات منتظمة بين القوات الصومالية بدعم من قوة الإتحاد الإفريقي ومتمردي حركة الشباب الإسلامية المرتبطة بتنظيم القاعدة والذين يقاتلون الحكومة الفدرالية منذ العام 2007.

وطلب عبدي أحمد علي من السلطات المساعدة "لسحب هذه الذخائر غير المنفجرة والمتناثرة في المنطقة" و"تجنب هذه الكوارث".

وأكد أحد سكان المدينة إبراهيم حسن في اتصال مع فرانس برس أن معظم الضحايا "أطفال صغار قضوا في المكان بعدما اصطدم أحدهم بعبوة ناسفة قرب مكان يلهون فيه".

وفي 26 أيار/مايو، قتل المتمردون الشباب 54 جندياً على الأقل في هجوم على قاعدة للاتحاد الافريقي يتمركز فيها جنود أوغنديون في مدينة بولو مارير التي تبعد حوالى ثلاثين كلم من قوريولي.