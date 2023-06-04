بقلم: يورونيوز

الرئيس الأوغندي يعلن مقتل 54 جنديا من قوة الاتحاد الأفريقي في هجوم الصومال في 26 من مايو

أعلن الرئيس الأوغندي يويري موسيفيني مقتل 54 جنديا على الأقل من قوة حفظ السلام التابعة الاتحاد الأفريقي في هجوم شنه مسلحون على قاعدتهم في الصومال الأسبوع الماضي.

وكتب موسيفيني في تغريدة على تويتر ليل السبت الأحد "عثرنا على جثث 54 جنديا قتلوا أحدهم قائد".

واستهدف الهجوم الذي وقع في 26 من ايار/مايو قاعدة بولو مارير الواقعة على بعد 120 كيلومترا جنوب غرب العاصمة مقديشو.

وقاد المسلحون سيارة مليئة بالمتفجرات إلى القاعدة ما أدى إلى اشتباك بالرصاص، بحسب قائد عسكري صومالي وسكان محليين.

وتبنت الهجوم حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة والتي تقاتل منذ 2007 الحكومة الفدرالية المدعومة من الأسرة الدولية، من أجل فرض الشريعة الإسلامية في الصومال.

وهذه واحدة من أكبر الخسائر التي تعرضت لها القوة (اتميس) منذ إطلاقها عملية في آب/اغسطس الماضي ضد جماعة الشباب.

وحلت قوة الاتحاد الإفريقي في الصومال (أتميس) التي تضم حوالى عشرين ألف جندي وشرطي ومدني من أوغندا وبوروندي وجيبوتي وإثيوبيا وكينيا، في نيسان/إبريل 2022 مكان قوة الأمم المتحدة التي تم نشرها منذ 2007 لمكافحة تمرد حركة الشباب.

وأكد موسيفيني الأسبوع الماضي، أن رد الفعل الأولي المذعور ساهم في ارتفاع الحصيلة.

وأشار إلى أن قائدين ارتكبا الخطأ و"امرا الجنود بالتراجع"، موضحا أنهما سيواجهان تهما في محاكمة عسكرية.

وبحسب البيان، قال الرئيس "أظهر جنودنا صمودا ملحوظا وتمكنوا من إعادة تنظيم أنفسهم ما ادى إلى استعادة القاعدة".