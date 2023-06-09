مونديال تحت 20 عاما: الأوروغواي وإيطاليا إلى النهائي

بقلم: يورونيوز

سيطر منتخب الأوروغواي على مجريات اللعب بدون فاعلية هجومية كبيرة وسدد أندرسون دوارتي كرتين أبعد الأولى حارس إسرائيل في الدقيقة الـ 27 وجاءت الثانية في أسفل القائم عند الدقيقة الـ 37.

بلغ منتخبا الأوروغواي وإيطاليا المباراة النهائية من مونديال تحت 20 عاما في الأرجنتين، بفوز الأول على إسرائيل 1-صفر والثاني على كوريا الجنوبية 2-1.

وهي المرة الثالثة التي يبلغ فيها منتخب الأوروغواي المباراة النهائية بعد عام 1997 ثم عام 2003 عندما خسرهما أمام الأرجنتين وفرنسا تواليا.

وسيطر منتخب الأوروغواي على مجريات اللعب بدون فاعلية هجومية كبيرة وسدد أندرسون دوارتي كرتين أبعد الأولى حارس إسرائيل في الدقيقة الـ 27 وجاءت الثانية في أسفل القائم عند الدقيقة الـ 37. وجاء الحسم عن طريق دوارتي أيضا الذي استغل كرة مرتدة من القائم ليتابعها داخل الشباك في الدقيقة الـ 62.

وفي المباراة الثانية، استمر مهاجم ايطاليا تشيزاري كاسادي في التألق في هذه البطولة وافتتح التسجيل في مرمى كوريا الجنوبية على ملعب دييغو ارماندو مارادونا في لا بلاتا التي تبعد بنحو 60 كيلومتر عن العاصمة بوينوس أيرس بتسديدة متقنة من مشارف المنطقة في الدقيقة الـ 14.

وعزز كاسادي مهاجم نادي تشلسي الانكليزي المعار الى جاره ريدينغ صدارته في ترتيب الهدافين مع 7 أهداف في ست مباريات.

لكن كوريا الجنوبية أدركت التعادل عبر لي سونغ وون من خلال ركلة جزاء احتسبت بعد اللجوء إلى تقنية الحكم المساعد بالفيديو في الدقيقة 23.

وفي حين كانت المباراة تسير نحو وقت إضافي من شوطين، احتسب الحكم ركلة حرة مباشرة لإيطاليا انبرى لها البديل سيموني بافوني بإتقان وأسكنها الشباك الكورية الجنوبية قبل نهاية المباراة بأربع دقائق.

وللمفارقة، كانت إيطاليا خرجت من الدور نصف النهائي لمونديال الشباب في النسختين الأخيرتين في كوريا الجنوبية عام 2017 وفي بولندا عام 2019، لكن الثالثة كانت ثابتة.

وتقام المباراة النهائية الأحد وتسبقها مباراة المركز الثالث بين كوريا الجنوبية وإسرائيل.