شاهد: جنود روس يعودون إلى الديار بعد الإفراج عنهم في أوكرانيا

بقلم: يورونيوز

بث التلفزيون الرسمي الروسي، الإثنين، لقطات لما قال إنها عملية تبادل للأسرى مع أوكرانيا، حيث وصل عدد من الجنود بطائرة إلى قاعدة جوية بموسكو.

وفي الفيديو، شوهد السجناء المفرج عنهم وهم يغادرون طائرة في قاعدة تشكالوفسكي الجوية. ونشرت وزارة الدفاع الروسية أيضًا لقطات لما قالت إنها تبادل لجنود على متن حافلات بالقرب من نقطة كولوتيلوفكا الحدودية في منطقة بيلغورود. وقالت روسيا يوم الأحد إنه تم الإفراج عن 94 من جنودها؛ من جهتها قالت أوكرانيا إنه تم الإفراج عن 95 من جنودها. شاهد: روسيا تصد هجوما شنته أوكرانيا على إحدى سفنها في البحر الأسود

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