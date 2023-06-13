شاهد: لاعبو مانشستر سيتي يحتفلون بالثلاثية التاريخية وسط جماهيرهم

بقلم: يورونيوز

احتفل لاعبو نادي مانشستر سيتي وجماهيره بثلاثيته التاريخية (الدوري والكأس المحليان ودوري أبطال أوروبا في كرة القدم) الإثنين في شوارع المدينة رغم تساقط أمطار لم يحرم آلاف الجماهير من تحية اللاعبين والجهاز الفني خلال جولتهم عبر حافلة مكشوفة.

وتوج سيتي بلقب الدوري في 20 أيار/ مايو الماضي، وظفر بكأس الاتحاد الإنجليزي في الثالث من حزيران/ يونيو الحالي، قبل أن يضيف لقبه التاريخي الأول في مسابقة دوري أبطال أوروبا السبت بالفوز على إنتر ميلان (1-0) في المباراة النهائية في اسطنبول، معادلًا إنجاز جاره يونايتد عام 1999.

وعاد لاعبو سيتي إلى إنجلترا صباح الأحد بالطائرة، واستقل أغلبهم على الفور طائرة أخرى لقضاء ليلة إضافية من الاحتفال في إيبيسا الإسبانية.

فوز السيتي بلقب دوري أبطال أوروبا YASIN AKGUL/AFP or licensors

على الرغم من قلة النوم لمدة 48 ساعة وتأجيل بدء الاحتفالات لمدة 30 دقيقة بسبب هطول أمطار غزيرة، لم يكن المدرب الإسباني بيب غوارديولا ولاعبوه ليفوتوا هذا اللقاء مع جماهيرهم.

حتى غوارديولا الذي كان قميصه ملتصقا بجسده بسبب المطر، انغمس في الاحتفال مع الجماهير بإيماءات كبيرة، بعد أن استمتع بتدخين سيجار.

وقال غوارديولا مازحًا عند وصوله إلى مكان الحفل: "يا له من موكب! يا له من عصر! كنا بحاجة إلى أفضل عرض، مع هذا المطر، وإلا فلن تكون هذه مانشستر. لم نكن نريد الشمس، أردنا المطر. لذلك كان الطقس رائعًا".