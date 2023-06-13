خوفًا من قصفها.. متطوعون يأخذون صورًا ثلاثية الأبعاد لكنيسة تاريخية في أوكرانيا

بقلم: يورونيوز

سيتم دمج هذه الصور مع البيانات الموجودة أساسًا لإنشاء عرض مثالي ثلاثي الأبعاد لهذا الموقع المقدس، الذي تم بناؤه بين عامي 1696 و 1698.

يجري متطوعون في كنيسة "جميع القديسين" التاريخية في كييف عملية مسح ضوئي رقمي، بهدف الحفاظ على صور رقمية داخلية للكنيسة، في حال تعرضها للقصف خلال الحرب.

وبدعم من الأمم المتحدة، يقوم إيمانويل دوراند، المهندس الفرنسي المقيم في جنيف، وسيرجي ريفينكو، المهندس المعماري الأوكراني، باستخدام الليزر المتطور للالتقاط عدد من الصور عالية الدقة للمكان.

وسيتم دمج هذه الصور مع البيانات الموجودة أساسًا لإنشاء عرض مثالي ثلاثي الأبعاد لهذا الموقع المقدس، الذي تم بناؤه بين عامي 1696 و 1698.

مشروع كبير

هذا العمل هو جزء من مشروع أوسع لحماية المواقع التاريخية والحفاظ عليها في جميع أنحاء أوكرانيا، بسبب التهديد الناجم عن الغزو الروسي.

ويستخدم المتطوعون جهازًا متطورًا تم التبرع به ويحتوي على صندوقين مستطيلين متصلين بكاميرا عالية الدقة في المنتصف.

وقال دوراند: "إذا قُصفت الكنيسة فسيكون ذلك فظيعًا بالطبع، لكن على الأقل سيكون لدينا هذ الصور ثلاثية الأبعاد التي ستساعد على إعادة ترميمها".

"كنيسة جميع القديسين" في أوكرانيا AP Photo

ومنذ أن شنت روسيا الحرب في شباط/ فبراير 2022، تضرر ما لا يقل عن 259 موقعًا ثقافيًا وتاريخيًا في أوكرانيا، وفقًا لليونسكو، بما في ذلك مواقع دينية ومتاحف ومكتبات.

من جهتها، اعتبرت كيارا ديزي بارديشي، مديرة مكاتب اليونسكو في أوكرانيا، أنها "لحظة حرجة. إذا لم يكن هذا التراث محميًا الآن، فإننا نخاطر حقًا بفقدان هذا التراث إلى الأبد".