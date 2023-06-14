مبابي "سعيد" بالبقاء في سان جرمان الموسم المقبل وماكرون يسعى للضغط من أجل بقائه

بقلم: يورونيوز

تتراوح القيمة السوقية لكليان مبابي بين 180 و250 مليون يورو، وهو ما يجعله أحد أغلى اللاعبين في العالم.

أكّد مهاجم منتخب فرنسا كيليان مبابي بأنه "سعيد في البقاء الموسم المقبل" في صفوف فريقه باريس سان جرمان مؤكدا بأنه "لم يطلب أن يتم التخلي عنه أو الانتقال لريال مدريد"، وذلك في حديث مع صحيفة "غازيتا ديلو سبورت" الرياضية الإيطالية، في الوقت الذي أكد فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن سيسعى إلى الضغط من أجل بقاء "الفتى المدلل" في صفوف النادي الباريسي.

وقال مبابي الذي يبلغ من العمر 24 عاما خلال المقابلة التي أُجريت من مقر تدريبات منتخب فرنسا في كليرفونتين "كل ما في الأمر أنني أكدت رغبتي بعدم تفعيل بند التجديد لعام إضافي. لم نتحدث اطلاقا مع باريس سان جرمان بشأن تمديد العقد لكني سعيد بالبقاء هنا الموسم المقبل".

البقاء لسنة إضافية؟

وأسف مبابي خلال المقابلة لرحيل النجم الارجنتيني ليونيل ميسي عن صفوف فريق العاصمة الفرنسية والانتقال الى إنتر ميامي الأميركي بقوله "انه على الأرجح أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم. النبأ ليس ساراً عندما يتعلق الأمر برحيل لاعب مثل ميسي وأنا لا أفهم لماذا عبّر كثيرون عن ارتياحهم لرحيله".

وأضاف "نحن نتكلم عن ميسي: يجب أن يُحترم، لكنه خلافا لذلك لم يحظ بالتقدير الذي يستحقه في فرنسا. إنه أمر مؤسف لكن هكذا هي الأمور. يجب القيام بما يجب لتعويضه".

وكان مبابي أشار في بيان لوكالة فرانس برس الثلاثاء، إلى أنه لم يناقش أبداً تمديداً لعقده مع النادي الفرنسي إلى ما بعد العام 2024، وذلك غداة إبلاغه مسؤوليه نيّته عدم تفعيل خيار التمديد لعام إضافي.

لم تتم مناقشة أي تمديد

ووفق البيان الذي أرسله اللاعب الدولي الفرنسي، فقد أبلغ "إدارة النادي المكلّفة تمديد العقد" الذي وُقّع قبل عام، اعتباراً من "15 تموز/يوليو 2022 بقراره (عدم التمديد لما بعد 2024)، وأن هدف الرسالة الأخيرة لم يكن إلا لتأكيد ما سبق توضيحه شفهياً".

وأضاف البيان أن "كيليان مبابي والمقربون منه يقولون إنهم لم يناقشوا أبداً هذه النقطة مجدداً مع النادي خلال العام، باستثناء قبل 15 يوماً للإعلان عن إرسال الخطاب. في المقابل، لم يناقَش أي تمديد جديد محتمل".

وفي حال لم يوقّع، فإن النادي بطل الدوري الفرنسي يُخاطر بفقدانه في غضون عام ودون أي مقابل مادي، لذلك يمكن لسان جرمان أن يبيعه هذا الصيف بدلاً من تفويت فرصة الاستفادة من أحد أفضل اللاعبين في العالم.

ما هي القيمة السوقية لمبابي؟

تتراوح القيمة السوقية لكليان مبابي بين 180 و250 مليون يورو، وهو ما يجعله أحد أغلى اللاعبين في العالم. وللتذكير، فإن الرقم القياسي يحتفظ به زميله نيمار، الذي وقّع عقدا مع نادي باريس سان جرمان في العام 2017 مقابل 222 مليون يورو.

في عام 2021، كان كيليان مبابي في نفس الموقف، وكان أمامه عام واحد من خلال عقده، في ذلك الوقت، عرض ريال مدريد مبلغ 200 مليون يورو، وهو ما رفضه باريس سان جرمان. ولكن سيرحب هذه المرة النادي الباريسي بمثل هذا الاقتراح وستكون أكبر عملية بيع لباريس سان جرمان في سوق الانتقالات حتى الآن منذ صفقة غونزالو غيديس إلى فالنسيا عام 2018 حيث تمّ بيعه بمبلغ تراوح بين 40 و57 مليون يورو، بما في ذلك المكافآت.