مبابي: ميسي لم يحظ بالاحترام الذي يستحق في فرنسا

بقلم: يورونيوز

أكد مبابي أنه "سعيد في البقاء الموسم المقبل" في صفوف فريق العاصمة الفرنسية، مؤكدا بأنه "لم يطلب أن يتم التخلي عنه او الانتقال إلى ريال مدريد".

أسف مهاجم منتخب فرنسا كيليان مبابي خلال مقابلة أجراها مع صحيفة "غازيتا ديلو سبورت" الرياضية الإيطالية الأربعاء لرحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن صفوف باريس سان جرمان والانتقال إلى إنتر ميامي الأمريكي.

وقال مبابي عن ميسي "إنه على الأرجح افضل لاعب في تاريخ كرة القدم. النبأ ليس ساراً عندما يتعلق الأمر برحيل لاعب مثل ميسي وأنا لا أفهم لماذا عبّر كثيرون عن ارتياحهم لرحيله".

وأضاف مبابي (24 عاماً) خلال المقابلة التي أجريت من مقر تدريبات منتخب فرنسا في كليرفونتين "نحن نتكلم عن ميسي: يجب أن يتم احترامه، لكنه خلافا لذلك لم يحظ بالاحترام الذي يستحق في فرنسا. إنه أمر مؤسف لكن هكذا هي الأمور. يجب القيام بما يجب لتعويضه".

وأكد مبابي أنه "سعيد في البقاء الموسم المقبل" في صفوف فريق العاصمة الفرنسية، مؤكدا بأنه "لم يطلب أن يتم التخلي عنه او الانتقال إلى ريال مدريد".

وقال مبابي "كل ما في الأمر بأني أكدت رغبتي بعدم تفعيل بند التجديد لعام إضافي. لم نتحدث إطلاقا مع باريس سان جرمان بشأن تمديد العقد لكني سعيد بالبقاء هنا الموسم المقبل".

ورغم الإعلان عن استمراره في صفوف النادي الفرنسي، أكد فابريزو رومانو، الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس"، أن إدارة النادي قررت الاستغناء عن مبابي.

وكتب رومانو، عبر في تغريدة عبر تويتر: "رسالة كيليان مبابي التي تنفي خطط الانضمام لريال مدريد هذا الصيف، لم تغير موقف باريس سان جيرمان".

وكان مبابي أشار في بيان لوكالة فرانس برس الثلاثاء، إلى أنه لم يناقش أبداً تمديداً لعقده مع النادي الفرنسي إلى ما بعد العام 2024، وذلك غداة إبلاغه مسؤوليه نيّته عدم تفعيل خيار التمديد لعام إضافي.

ووفق البيان المُرسل من الدولي الفرنسي، فقد أبلغ "إدارة النادي المكلّفة تمديد العقد" الذي وُقّع قبل عام، اعتباراً من "15 تموز/يوليو 2022 بقراره (عدم التمديد لما بعد 2024) وأن هدف الرسالة الأخيرة لم يكن إلا لتأكيد ما سبق توضيحه شفهياً".

وأضاف البيان أن "كيليان مبابي والمقربون منه يقولون إنهم لم يناقشوا أبداً هذه النقطة مجدداً مع النادي خلال العام، باستثناء قبل 15 يوماً للإعلان عن إرسال الخطاب. في المقابل، لم يناقَش أي تمديد جديد محتمل".

وفي حال لم يوقّع، فإن النادي بطل الدوري الفرنسي يُخاطر بفقدانه مجاناً في غضون عام، لذلك يمكن لسان جرمان أن يبيعه هذا الصيف بدلاً من تفويت فرصة الاستفادة من أحد أفضل اللاعبين في العالم.