مجلس الدوما الروسي يصادق على قانون يمنع تغيير الجنس

بقلم: يورونيوز

قال بيوتر تولستوي، أحد كبار المشرعين وهو من بين المشاركين في تحضير نص مشروع القانون، إن الهدف منه "حماية روسيا بقيمها وتقاليدها الثقافية والعائلية ووقف تسلل الأيديولوجية الغربية المعادية للأسرة".

صادق النواب الروس الأربعاء على قراءة أولى لمشروع قانون يمنع تغيير الجنس بطريقة جراحية أو في وثائق الأحوال المدنية، في خطوة محافظة جديدة للكرملين.

وأعلن مجلس الدوما في بيان أنه "تمت الموافقة على مشروع القانون الذي يحظر (...) التدخلات الطبية التي تهدف إلى تغيير الجنس والتسجيل المدني لعمليات تغيير الجندر".

ويستثني القانون الذي يرى مراقبون أنه يشدد الخناق على مجتمع الميم، العمليات الجراحية التي يجب أن يتم إجراؤها لمعالجة "التشوهات الخلقية".

وسيتم تنظيم هذه الحالات الحصرية من قبل لجان طبية مخصصة تشرف عليها الحكومة عن كثب.

وقال بيوتر تولستوي، أحد كبار المشرعين وهو من بين المشاركين في تحضير مسودّة القانون، إن الهدف منه هو "حماية روسيا بقيمها وتقاليدها الثقافية والعائلية ووقف تسلل الأيديولوجية الغربية المعادية للأسرة".

ويعكس مشروع القانون الجديد الذي من المرجح أن يوقعه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليصبح قانوناً، موقف الكرملين المتشدد من قضايا الجندر.

ويأتي التشريع أيضاً إلى جانب حملة قمع مكثفة يقودها الكرملين ضدّ حرية التعبير وحقوق الإنسان وتوازياً مع حرب كبيرة تخوضها روسيا في أوكرانيا.

وفي كانون الأول/ديسمبر الماضي، وقع بوتين قانوناً يحظر الإعلانات ووسائل الإعلام والموارد عبر الإنترنت والكتب والأفلام والعروض المسرحية التي يُنظر إليها على أنها تحتوي على "دعاية للعلاقات الجنسية غير التقليدية".

ووسّع القانون على نطاق واسع الحظر الذي فرض عام 2013 على مثل هذه "الدعاية" التي تستهدف القاصرين والتي تحظر فعلياً مسيرات فخر المثليين.