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كييف تعلن تحقيق "مكاسب" في الهجوم المضاد وتؤكد أنها "تتقدم"

أعلنت أوكرانيا الثلاثاء أن قواتها تحرز تقدّمًا، بعد فترة وجيزة من تصريح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الهجوم المضاد الذي كانت تستعد له كييف منذ أشهر يفشل.

وقال قائد القوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني على الشبكات الاجتماعية "القتال الدفاعي والهجومي الشرس مستمر في شرق بلدنا وجنوبها. لقد حقّقنا بعض المكاسب، ننفذ الخطط التي وضعناها ونتقدم".

الجيش الروسي كان أعلن الثلاثاء الاستيلاء على دبابات ليوبارد ألمانية ومدرعات برادلي، فيما أعلنت كييف أنّ قواتها استعادت السيطرة على 7 قرى شرق البلاد وجنوبها من القوات الروسية، وأكدت أيضاً أنّها حقّقت مكاسب قرب مدينة باخموت، عقب الهجوم المضادّ الذي شنّته في نهاية الأسبوع الماضي بأسلحة غربية لاستعادة أراضيها.

قال مسؤولون أوكرانيون في وقت مبكر اليوم الثلاثاء إن روسيا شنت هجوما "صاروخيا مكثفاً" الليلة الماضية على مدينة كريفي ريه جنوب شرقي أوكرانيا، مما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل وإصابة 25 وإلحاق أضرار بالبنية التحتية المدنية، وذلك بعيد إعلان كييف استعادتها السيطرة على سبع قرى.

بوتين يؤكد افتقار الجيش الروسي لما يكفي من الذخيرة عالية الدقة والمسيّرات

أفاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء أن أوكرانيا تعاني خسائر هائلة في هجومها المضاد على المواقع الروسية في أوكرانيا والذي قال إنه يستهدف محاور عدة على الجبهة.

وقال بوتين خلال لقاء مع صحافيين وكتاب روس يغطون النزاع "تقترب خسائرهم من مستوى يمكن وصفه بالكارثي".

ولفت إلى أن أوكرانيا أطلقت هجومها في الرابع من حزيران/يونيو وتقوده على ثلاثة محاور على الأقل -- شاختار وفريمنسكي شرقا وزابوريجيا جنوبا.

وشدد على أن "العدو لم يكن ناجحا في أي منطقة"، مشيرا إلى أن روسيا تكبدت "خسائر أقل بعشر مرّات من تلك التي تكبدتها القوات الأوكرانية".

وذكر بوتين أن كييف خسرت 160 دبابة و360 مدرعة وهو ما يعادل "وفق حساباتي، حوالى 25 في المئة أو 30 في المئة من المعدات التي تم تسليمها من الخارج".

وقال بوتين إن قوات بلاده في أوكرانيا تعاني من نقص في بعض المعدات العسكرية، بما في ذلك الذخيرة عالية الدقة والمسيّرات.

وقال بوتين خلال الاجتماع: "على مدى العملية العسكرية الخاصة، بات واضحا بأن (الجيش) يفتقر للعديد" من المعدات. وأضاف "الذخيرة عالية الدقة ومعدات الاتصالات والمسيّرات.. نمتلكها ولكن للأسف ليس بالقدر الكافي".

بوتين "يفكر في" الانسحاب من اتفاق الحبوب

أعلن بوتين أن روسيا تدرس مسألة الخروج من اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية بسبب عدم احترام البنود الخاصة بتصدير الأسمدة الروسية بحسب موسكو.

وقال: "نحن نفكر في الانسحاب من اتفاق الحبوب (...) لم يتم احترام العديد من الشروط التي كان يجب تطبيقها بموجبه". واتهم كييف باستخدام الممرات البحرية المنصوص عليها في هذا الاتفاق لمهاجمة الأسطول الروسي بمسيّرات.

كييف تسعى للحصول على مقاتلات "إف-18" من أستراليا

سألت أوكرانيا الجانب الأسترالي عن وضع عشرات المقاتلات الخارجة عن الخدمة من طراز "إف-18"، وفق ما أفاد سفير كييف فرانس برس الثلاثاء، ما يشي بأنها تتطلع للحصول على أسلحة يمكنها أن تعزز قواتها الجوية بمواجهة الغزو الروسي.

وقال فاسيل ميروشنيشنكو إنه تم تقديم طلب أولي لمعرفة وضع حوالى 41 طائرة مخزّنة في قاعدة جوية شمال سيدني.

وأفاد "كان هناك طلب للحصول على معلومات.. تتطلع أوكرانيا إلى امتلاك طائرات مقاتلة، وهذه جزء منها".

ستولتنبرغ يأمل في إجبار الهجوم الأوكراني روسيا على التفاوض

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ الثلاثاء قبل اجتماع مع الرئيس الأميركي جو بايدن، إن الهجوم المضاد لأوكرانيا من أجل تحرير أراض تحتلها روسيا قد يجبر الكرملين على التفاوض.

وأضاف ستولتنبرغ الذي من المقرر أن يلتقي بايدن في البيت الأبيض في وقت لاحق الثلاثاء لشبكة "سي إن إن" إن الهجوم الذي وصفه بأنه "صعب" ما زال "في أيامه الأولى".

وقال ستولتنبرغ "لديهم الحق... في تحرير أرضهم".

وأضاف "كلما استعادوا مساحات إضافية من الأراضي، ازداد احتمال أن يفهم الرئيس (فلاديمير) بوتين أنه يتعين عليه الجلوس إلى طاولة المفاوضات والموافقة على سلام عادل ودائم في أوكرانيا".

وردا على سؤال بشأن خلفه بعد انتهاء ولايته في تشرين الأول/أكتوبر قال ستولتنبرغ "أنا واثق تماما من أنهم سيجدون خلفا ممتازا. إن تركيزي الآن هو على قيادة هذا التحالف حتى تنتهي فترة ولايتي، لأننا وسط حرب في أوروبا".

ألمانيا لن تتمكن من "استبدال" كل دباباتها المتضررة في أوكرانيا

قال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس إنّ بلاده لن تتمكن من استبدال كل الدبابات التي قدمتها لأوكرانيا وخرجت عن الخدمة أثناء المعارك، بينما أعلنت روسيا أنها استولت على عدد منها أو دمرته.

وقال بيستوريوس لقناة "أر تي إل-ألمانيا" التلفزيونية مساء الاثنين "لن نكون قادرين على استبدال كل دبابة تتوقف عن العمل".

وقدمت برلين لكييف أو وعدتها بتقديم 110 دبابات من طراز ليوبارد 1 و18 دبابة من طراز ليوبارد 2.

وأعلن الجيش الروسي الثلاثاء الاستيلاء لأول مرة على دبابات ليوبارد ألمانية ومدرعات برادلي أميركية سلمتها الدول الغربية إلى كييف لدعمها في هجومها المضاد، مُرفقاً المنشور بمقطع فيديو مصوّر بواسطة هاتف يظهر عدة آليات عسكرية متضررة.

وتعرضت مجموعة مركبات قتالية أوكرانية من طراز برادلي تدعمها دبابات ليوبارد ألمانية الصنع لإطلاق نار الأربعاء بينما كان اللواء 47 يشنّ هجومًا في جنوب شرق زابوريجيا (جنوب).

الجيش الروسي يعلن الإستيلاء على دبابات ومدرعات

أعلن الجيش الروسي الثلاثاء، الإستيلاء لأول مرة على الجبهة في أوكرانيا، على دبابات "ليوبارد" ألمانية ومدرعات "برادلي" أمريكية، سلّمها الغرب لكييف لتعزيز هجومها المضاد، مورداً مقطع فيديو دعماً لإعلانه.

وقالت الوزارة الروسية إن "بعض محركات المركبات القتالية ما زالت سليمة، ممّا يشير إلى أن المعركة لم تدم طويلاً، وأن الفرق الأوكرانية هربت"، مشيرة إلى أنها استولت عليها في منطقة زابوريجيا بجنوب أوكرانيا.

11 قتيلا في ضربات روسية استهدفت مدينة كريفي ريه الأوكرانية

قُتل 11 شخصاً على الأقل في ضربات روسية استهدفت قبل فجر الثلاثاء مدينة كريفي ريه في وسط أوكرانيا، حيث تواصل روسيا استراتيجية القصف الليلي للبلاد في خضم هجوم مضاد للقوات الأوكرانية.

في كريفي ريه، مسقط رأس الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في منطقة دنيبروبيتروفسك في وسط شرق البلاد، أصابت صواريخ "عالية الدقة" مواقع عدة في المدينة بما فيها مبنى سكني من خمسة طوابق، بحسب السلطات المحلية.

وأفادت سلطات دنيبروبيتروفسك على تلغرام أن "مبنى من خمسة طوابق دمر".