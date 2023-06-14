قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إن الحزمة تمد أوكرانيا "بقدرات أساسية لمساعدة جهودها لاستعادة أراضيها السيادية ودعم مدافعيها الجويين وهم يحمون بشجاعة جنود أوكرانيا والمدنيين والبنية التحتية الحيوية".
قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ للرئيس الأميركي جو بايدن في البيت الأبيض الثلاثاء إن أوكرانيا المدعومة من الغرب "تحرز تقدمًا" في هجومها لإبعاد روسيا عن الأراضي المحتلة، وأضاف ستولتنبرغ خلال لقائه مع بايدن إن "الأوكرانيين يحرزون تقدمًا". وفب سياق متصل قال الرئيس البيلاروسي إن بلاده بدات تتسلم صواريخ روسية نووية ستنشر على أراضي بيلاروس الحليف الرئيس للكرملين.
آخر تطورات الحرب الروسية الأوكرانية
ستة قتلى في سيارة على أثر ضربة روسية في شمال شرق أوكرانيا
أعلن مكتب المدعي العام الأوكراني الأربعاء مقتل ستة أشخاص الثلاثاء في سيارة أصيبت خلال غارة جوية روسية في شمال شرق أوكرانيا بالقرب من الحدود الروسية.
وقال المصدر نفسه على تطبيق تلغرام إنه عند وقوع القصف كانت السيارة تسير في غابة بالقرب من بلدة سيريدينا بودا في منطقة سومي. وأضاف أن ستة أشخاص بينهم أربعة من حراس الغابات قتلوا.
ثلاثة قتلى في قصف صاروخي روسي على أوديسا
أعلن مسؤول عسكري أوكراني الأربعاء مقتل ثلاثة أشخاص وجرح 13 آخرين في قصف صاروخي شنته القوات الروسية على ميناء أوديسا في جنوب أوكرانيا.
وقال سيرهي براتشوك المتحدث باسم الإدارة العسكرية في أوديسا على تطبيق تلغرام إن القتلى الثلاثة موظفون في مستودع تجاري أصيب بصاروخ كروز روسي من نوع كاليبر.
واضاف ان سبعة موظفين آخرين جرحوا، مشيرا إلى "احتمال وجود أشخاص تحت الانقاض". وتابع أن الهجوم دمر مستودعات مساحتها الف متر مربع وسبب حريقا على مساحة 400 متر مربع.
وقال إن أربعة صواريخ أطلقت من سفينة في البحر الأسود. وبالإضافة إلى عمال المستودعات جرح ستة أشخاص في أماكن أخرى في أوديسا حيث تضرر مركز أعمال ومؤسسة تعليمية ومجمع سكني ومطاعم ومتاجر، حسب براتشوك.
وذكرت الإدارة العسكرية أن الدفاع الأوكراني المضاد للطائرات أسقط اثنين من الصواريخ.
وكثفت موسكو في الأسابيع الأخيرة هجماتها الليلية على المدن الأوكرانية بينما تشن كييف هجومًا مضادًا كبيرًا في محاولة لاستعادة الأراضي التي احتلتها القوات الروسية.
ستولتنبرغ يؤكد أن أوكرانيا تحرز تقدما ويأمل بأن يجبر هجومها روسيا على التفاوض
قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ للرئيس الأميركي جو بايدن في البيت الأبيض الثلاثاء إن أوكرانيا المدعومة من الغرب "تحرز تقدمًا" في هجومها لإبعاد روسيا عن الأراضي المحتلة.
وقال ستولتنبرغ خلال لقائه مع بايدن إن "الأوكرانيين يحرزون تقدمًا".
وقدم ستولتنبرغ الذي يزور واشنطن قبل قمة الحلف التي ستعقد في تموز/يوليو في العاصمة الليتوانية فيلنيوس، لمحة عن نظرة الكتلة العسكرية الغربية القوية إلى محاولة أوكرانيا قلب الطاولة على روسيا.
وتحدث الأوكرانيون بتفاؤل عن هجومهم المضاد الذي أعدوا له لفترة طويلة على جبهتي الشرق والجنوب لإخراج القوات الروسية من البلاد بأكملها.
لكن ستولتنبرغ يرى في العملية وسيلة لتعزيز الموقع التفاوضي. وقال "بقدر ما يتمكن الأوكرانيون من تحرير أراض، يتعزز موقعهم على طاولة المفاوضات".
ورحب بايدن بستولتنبرغ الذي يفترض أن يغادر منصبه مع انتهاء ولايته في تشرين الأول/أكتوبر، مؤكدا أن رد فعل الناتو على الغزو الروسي لأوكرانيا جعل الحلف أقوى.
وقال بايدن "عززنا الجناح الشرقي للحلف الأطلسي وأكدنا بوضوح أننا سندافع عن كل شبر من أراضي الناتو. أقول ذلك مرة أخرى: التزام الولايات المتحدة بالمادة الخامسة (من ميثاق) الحلف متين جدا"، في إشارة إلى تعهد أعضاء الحلف الدفاع عن بعضهم البعض.
وقال بايدن "في قمتنا في ليتوانيا الشهر المقبل سنبني على هذا الزخم".
وكان ستولتنبرغ صرح قبل ذلك لشبكة "سي إن إن" إن الوقت ما زال "مبكرا" للهجوم الذي وصفه بأنه "صعب".
في الوقت نفسه، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية عن حزمة جديدة من المساعدات بالذخيرة والأسلحة الثقيلة بقيمة 325 مليون دولار لزيادة الإمدادات لأوكرانيا مع بدء هجومها الكبير.
لوكاشينكو: بدأنا استلام الأسلحة النووية التكتيكية الروسية
قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو إن بلاده بدأت تسلم الأسلحة النووية التكتيكية الروسية، والتي ذكر أن بعضها أقوى بثلاث مرات من القنبلتين الذريتين اللتين ألقتهما الولايات المتحدة على هيروشيما وناغازاكي باليابان في عام 1945.
وأضاف لوكاشينكو في مقابلة مع قناة روسيا-1 الحكومية الروسية بثتها قناة تلغرام التابعة لوكالة بيلتا الرسمية للأنباء في بيلاروس "لدينا صواريخ وقنابل تلقيناها من روسيا".
وتابع "القنابل أقوى بثلاث مرات من اللتين (ألقيتا على) هيروشيما وناغازاكي".
الزعيمة الوطنية المعارضة في بيلاروس سفيتلانا تسيخانوسكايا دعت الأسرة الدولية للرد القوي على من وصفته الدكتاتور لوكاشينكو بعد تصريحه عن بدء نشر صواريخ روسية نووية في بيلاروس، وأكدت أن هذا الأمر يخلق تهديدا جديا يعرض أمن المنطقة للخطر حسب تعبيرها.
القوات الأوكرانية تقصف نوفا كاخوفكا يقول موالون لموسكو
قالت الإدارة التي عينتها روسيا لمدينة نوفا كاخوفكا الأوكرانية الأربعاء إن القوات الأوكرانية قصفت منطقة سكنية في المدينة مما أسفر عن إصابة شخص.
وتعرض سد كاخوفكا للتدمير الأسبوع الماضي في المدينة مما أسفر عن اجتياح الفيضانات لمناطق شاسعة وأجبر الآلاف على الفرار من ديارهم في واحدة من أكبر الكوارث الصناعية في أوروبا منذ عقود.
وقالت الإدارة أيضا إن القصف على قرية بلودوفوي القريبة قطع التيار الكهربائي هناك.
أمريكا تعلن عن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 325 مليون دولار
قالت وزارة الدفاع الأمريكية إن الولايات المتحدة أعلنت الثلاثاء عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة حجمها 325 مليون دولار لأوكرانيا ستشمل ذخائر لأنظمة الدفاع الجوي وأنواعا أخرى من الذخيرة ومركبات.
وتقدم الولايات المتحدة مساعداتها إلى أوكرانيا باستخدام سلطة رئاسية تعطي الرئيس الحق في نقل المواد والخدمات من المخزون الأمريكي دون موافقة الكونغرس خلال حالات الطوارئ.
كييف تعلن تحقيق "مكاسب" في الهجوم المضاد وتؤكد أنها "تتقدم"
أعلنت أوكرانيا الثلاثاء أن قواتها تحرز تقدّمًا، بعد فترة وجيزة من تصريح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الهجوم المضاد الذي كانت تستعد له كييف منذ أشهر يفشل.
وقال قائد القوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني على الشبكات الاجتماعية "القتال الدفاعي والهجومي الشرس مستمر في شرق بلدنا وجنوبها. لقد حقّقنا بعض المكاسب، ننفذ الخطط التي وضعناها ونتقدم".
الجيش الروسي كان أعلن الثلاثاء الاستيلاء على دبابات ليوبارد ألمانية ومدرعات برادلي، فيما أعلنت كييف أنّ قواتها استعادت السيطرة على 7 قرى شرق البلاد وجنوبها من القوات الروسية، وأكدت أيضاً أنّها حقّقت مكاسب قرب مدينة باخموت، عقب الهجوم المضادّ الذي شنّته في نهاية الأسبوع الماضي بأسلحة غربية لاستعادة أراضيها.
قال مسؤولون أوكرانيون في وقت مبكر اليوم الثلاثاء إن روسيا شنت هجوما "صاروخيا مكثفاً" الليلة الماضية على مدينة كريفي ريه جنوب شرقي أوكرانيا، مما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل وإصابة 25 وإلحاق أضرار بالبنية التحتية المدنية، وذلك بعيد إعلان كييف استعادتها السيطرة على سبع قرى.
بوتين يؤكد افتقار الجيش الروسي لما يكفي من الذخيرة عالية الدقة والمسيّرات
أفاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء أن أوكرانيا تعاني خسائر هائلة في هجومها المضاد على المواقع الروسية في أوكرانيا والذي قال إنه يستهدف محاور عدة على الجبهة.
وقال بوتين خلال لقاء مع صحافيين وكتاب روس يغطون النزاع "تقترب خسائرهم من مستوى يمكن وصفه بالكارثي".
ولفت إلى أن أوكرانيا أطلقت هجومها في الرابع من حزيران/يونيو وتقوده على ثلاثة محاور على الأقل -- شاختار وفريمنسكي شرقا وزابوريجيا جنوبا.
وشدد على أن "العدو لم يكن ناجحا في أي منطقة"، مشيرا إلى أن روسيا تكبدت "خسائر أقل بعشر مرّات من تلك التي تكبدتها القوات الأوكرانية".
وذكر بوتين أن كييف خسرت 160 دبابة و360 مدرعة وهو ما يعادل "وفق حساباتي، حوالى 25 في المئة أو 30 في المئة من المعدات التي تم تسليمها من الخارج".
وقال بوتين إن قوات بلاده في أوكرانيا تعاني من نقص في بعض المعدات العسكرية، بما في ذلك الذخيرة عالية الدقة والمسيّرات.
وقال بوتين خلال الاجتماع: "على مدى العملية العسكرية الخاصة، بات واضحا بأن (الجيش) يفتقر للعديد" من المعدات. وأضاف "الذخيرة عالية الدقة ومعدات الاتصالات والمسيّرات.. نمتلكها ولكن للأسف ليس بالقدر الكافي".
بوتين "يفكر في" الانسحاب من اتفاق الحبوب
أعلن بوتين أن روسيا تدرس مسألة الخروج من اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية بسبب عدم احترام البنود الخاصة بتصدير الأسمدة الروسية بحسب موسكو.
وقال: "نحن نفكر في الانسحاب من اتفاق الحبوب (...) لم يتم احترام العديد من الشروط التي كان يجب تطبيقها بموجبه". واتهم كييف باستخدام الممرات البحرية المنصوص عليها في هذا الاتفاق لمهاجمة الأسطول الروسي بمسيّرات.
كييف تسعى للحصول على مقاتلات "إف-18" من أستراليا
سألت أوكرانيا الجانب الأسترالي عن وضع عشرات المقاتلات الخارجة عن الخدمة من طراز "إف-18"، وفق ما أفاد سفير كييف فرانس برس الثلاثاء، ما يشي بأنها تتطلع للحصول على أسلحة يمكنها أن تعزز قواتها الجوية بمواجهة الغزو الروسي.
وقال فاسيل ميروشنيشنكو إنه تم تقديم طلب أولي لمعرفة وضع حوالى 41 طائرة مخزّنة في قاعدة جوية شمال سيدني.
وأفاد "كان هناك طلب للحصول على معلومات.. تتطلع أوكرانيا إلى امتلاك طائرات مقاتلة، وهذه جزء منها".
ستولتنبرغ يأمل في إجبار الهجوم الأوكراني روسيا على التفاوض
قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ الثلاثاء قبل اجتماع مع الرئيس الأميركي جو بايدن، إن الهجوم المضاد لأوكرانيا من أجل تحرير أراض تحتلها روسيا قد يجبر الكرملين على التفاوض.
وأضاف ستولتنبرغ الذي من المقرر أن يلتقي بايدن في البيت الأبيض في وقت لاحق الثلاثاء لشبكة "سي إن إن" إن الهجوم الذي وصفه بأنه "صعب" ما زال "في أيامه الأولى".
وقال ستولتنبرغ "لديهم الحق... في تحرير أرضهم".
وأضاف "كلما استعادوا مساحات إضافية من الأراضي، ازداد احتمال أن يفهم الرئيس (فلاديمير) بوتين أنه يتعين عليه الجلوس إلى طاولة المفاوضات والموافقة على سلام عادل ودائم في أوكرانيا".
وردا على سؤال بشأن خلفه بعد انتهاء ولايته في تشرين الأول/أكتوبر قال ستولتنبرغ "أنا واثق تماما من أنهم سيجدون خلفا ممتازا. إن تركيزي الآن هو على قيادة هذا التحالف حتى تنتهي فترة ولايتي، لأننا وسط حرب في أوروبا".
ألمانيا لن تتمكن من "استبدال" كل دباباتها المتضررة في أوكرانيا
قال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس إنّ بلاده لن تتمكن من استبدال كل الدبابات التي قدمتها لأوكرانيا وخرجت عن الخدمة أثناء المعارك، بينما أعلنت روسيا أنها استولت على عدد منها أو دمرته.
وقال بيستوريوس لقناة "أر تي إل-ألمانيا" التلفزيونية مساء الاثنين "لن نكون قادرين على استبدال كل دبابة تتوقف عن العمل".
وقدمت برلين لكييف أو وعدتها بتقديم 110 دبابات من طراز ليوبارد 1 و18 دبابة من طراز ليوبارد 2.
وأعلن الجيش الروسي الثلاثاء الاستيلاء لأول مرة على دبابات ليوبارد ألمانية ومدرعات برادلي أميركية سلمتها الدول الغربية إلى كييف لدعمها في هجومها المضاد، مُرفقاً المنشور بمقطع فيديو مصوّر بواسطة هاتف يظهر عدة آليات عسكرية متضررة.
وتعرضت مجموعة مركبات قتالية أوكرانية من طراز برادلي تدعمها دبابات ليوبارد ألمانية الصنع لإطلاق نار الأربعاء بينما كان اللواء 47 يشنّ هجومًا في جنوب شرق زابوريجيا (جنوب).
الجيش الروسي يعلن الإستيلاء على دبابات ومدرعات
أعلن الجيش الروسي الثلاثاء، الإستيلاء لأول مرة على الجبهة في أوكرانيا، على دبابات "ليوبارد" ألمانية ومدرعات "برادلي" أمريكية، سلّمها الغرب لكييف لتعزيز هجومها المضاد، مورداً مقطع فيديو دعماً لإعلانه.
وقالت الوزارة الروسية إن "بعض محركات المركبات القتالية ما زالت سليمة، ممّا يشير إلى أن المعركة لم تدم طويلاً، وأن الفرق الأوكرانية هربت"، مشيرة إلى أنها استولت عليها في منطقة زابوريجيا بجنوب أوكرانيا.
11 قتيلا في ضربات روسية استهدفت مدينة كريفي ريه الأوكرانية
قُتل 11 شخصاً على الأقل في ضربات روسية استهدفت قبل فجر الثلاثاء مدينة كريفي ريه في وسط أوكرانيا، حيث تواصل روسيا استراتيجية القصف الليلي للبلاد في خضم هجوم مضاد للقوات الأوكرانية.
في كريفي ريه، مسقط رأس الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في منطقة دنيبروبيتروفسك في وسط شرق البلاد، أصابت صواريخ "عالية الدقة" مواقع عدة في المدينة بما فيها مبنى سكني من خمسة طوابق، بحسب السلطات المحلية.
وأفادت سلطات دنيبروبيتروفسك على تلغرام أن "مبنى من خمسة طوابق دمر".
زيلينسكي: القتال في الهجوم المضاد "صعب" لكنه "يمضي قدما"
أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاثنين أن كييف "تمضي قدما" في الهجوم المضاد الذي تعد له كييف منذ أشهر ضد القوات الروسية رغم "صعوبة" القتال.
وقال زيلينسكي في كلمته اليومية المسائية "القتال صعب، لكننا نمضي قدما، وهذا أمر هام". أضاف بعد إعلان كييف عن استعادة سبع قرى من القوات الروسية "أتقدم بالشكر لجنودنا من أجل كل علم أوكراني يعود إلى مكانه الصحيح في القرى الواقعة في المناطق المحررة حديثا".
أوكرانيا تعلن استعادة السيطرة على سبع قرى من القوات الروسية في هجومها المضاد
أعلنت كييف الاثنين أنها استعادت السيطرة على سبع قرى في شرق وجنوب أوكرانيا من القوات الروسية في الهجوم المضاد الذي تشنه منذ نهاية الأسبوع الماضي.
وقالت غانا ماليار نائبة وزير الدفاع الأوكراني على تلغرام "تم تحرير سبع قرى"، معددة لوبكوفو وليفادني ونوفوداريفكا في منطقة زابوريجيا الجنوبية. وأضافت أن القوات الأوكرانية استعادت أيضا قرية ستوروجيفي التي تقع قرب ثلاث قرى أخرى تمت السيطرة عليها الأحد جنوب منطقة دونيتسك.