فيديو: سائح أمريكي يغتصب فتاة ويرميها من منحدر في ألمانيا

بقلم: يورونيوز

أعلنت السلطات الألمانية، الخميس، أن رجلًا أمريكيًا اعتقل بعد اعتدائه على سائحتين أمريكيتين بالقرب من قلعة نويشفانشتاين في جنوب ألمانيا، ثم دفعهما إلى منحدر شديد الانحدار، مما أسفر عن مقتل إحدى النساء.

وقالت الشرطة في بيان إن الرجل البالغ من العمر 30 عامًا التقى بالسائحتين اللتين تبلغان من العمر 21 و22 عامًا على طريق للتنزه واستدرجهما إلى طريق مهجور، لافتة إلى أن "الرجل اعتدى جسديًا على الشابة في البداية".

وأضافت الشرطة: "عندما حاولت صديقتها الدفاع عنها، قام الرجل بدفعها ما أدى إلى سقوطها في منحدر شديد".

لحظة إلقاء القبض على المتهم AP Photo

وبعد الانتهاء من اغتصاب الفتاة البالغة من العمر 21 عامًا، قام بدفعها أيضًا نحو المنحدر، فسقطت لمسافة 50 مترًا وانتهى بها الأمر إلى نفس المصير الذي لقيته صديقتها.

وإذ لفتت الشرطة إلى أن "الفتاة البالغة من العمر 22 عامًا بقيت على قيد الحياة"، أشارت إلى أن الفتاة المُغتصبة توفيت فور وصولها إلى المستشفى".

وغادر المشتبه به مكان الحادث، ولكن تم القبض عليه في مكان قريب بعد ذلك بوقت قصير.