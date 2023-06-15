غزت الشوارع والمنازل.. صراصير "المورمون" تثير الرعب في الولايات المتحدة الأمريكية

بقلم: يورونيوز

قال عدد من السكان إنهم يكافحون للقضاء على هذه الحشرات التي هبطت هذا الأسبوع بشكل مكثف على مناطقهم، بعد انتهاء فترة سباتها وبداية مرحلة هجرتها.

انتشرت مقاطع مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي توثق تعرض ولايات يوتا وأوريغون ونيفادا في الولايات المتحدة الأمريكية إلى غزو أسراب صراصير "المورمون" التي غطت الطرق والعديد من المنازل والمزارع.

وبحسب وسائل إعلام محلية، سادت حالة من الذعر بين المواطنين الذين يعيشون في هذه المناطق.

وأضافت أن حياتهم أصبحت في خطر جراء غزو هذه الحيوانات التي تقفز ولا تطير وتشبه الجراد.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن هذه لم تكن المرة الأولى التي تتعرض لها هذه المدن لمثل هذا الاجتياح بل شهدت نيفادا وضعا مشابها في العام 2019.

وقال عدد من السكان إنهم يكافحون للقضاء على هذه الحشرات التي هبطت هذا الأسبوع بشكل مكثف على مناطقهم، بعد انتهاء فترة سباتها وبداية مرحلة هجرتها.

بينما أعرب المزارعون عن خشيتهم في أن تصل صراصير "المورمون" على الأراضي الزراعية وتدمر المحاصيل.