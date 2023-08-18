ميسي ودي بروين وهالاند على قائمة يويفا النهائية لجائزة أفضل لاعب

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اختير اللاعبون الثلاثة بعد تصويت مدربي الأندية المشاركة في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا واليوروبا ليغ والكونفرنس ليغ خلال الموسم الماضي، وتصويت لجنة من الصحفيين الأوروبيين.
تصدرت أسماء نجم الكرة الأرجنتيني ليونيل ميسي والنرويجي إرلينغ هالاند، والبلجيكي كيفن دي بروين القائمة النهائية لمرشحي الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" لنيل جائزة أفضل لاعب كرة قدم لموسم 2022/2023.
واختير اللاعبون الثلاثة بعد تصويت مدربي الأندية المشاركة في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا واليوروبا ليغ والكونفرنس ليغ خلال الموسم الماضي، وتصويت لجنة من الصحفيين الأوروبيين.
سيعلن اسم الفائز في 31 آب/ أغسطس على هامش قرعة دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا في موناكو.