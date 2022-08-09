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الصين

شاهد: 5 آلاف دجاجة مدرّبة تتصدّى للجراد في إقليم شينجيانغ الصيني

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بقلم:  يورونيوز
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5000 دجاجة خضعت لتدريبات خاصة من أجل محاربة الجراد انطلقت لتنفيذ مهام من أجل حماية النظام البيئي في مناطق متفرقة من مقاطعة شينجيانغ الإيغورية ذاتية الحكم، 9 أغسطس 2022.
5000 دجاجة خضعت لتدريبات خاصة من أجل محاربة الجراد انطلقت لتنفيذ مهام من أجل حماية النظام البيئي في مناطق متفرقة من مقاطعة شينجيانغ الإيغورية ذاتية الحكم، 9 أغسطس 2022.   -   حقوق النشر  AP Photo

خمسة آلاف دجاجة خضعت لتدريبات خاصة من أجل محاربة الجراد، انطلقت مؤخراً لتنفيذ مهام من أجل حماية النظام البيئي في مناطق متفرقة من مقاطعة شينجيانغ الإيغورية ذاتية الحكم.

وبفضل أرجلها الرفيعة وأقدامها الكبيرة، تستطيع هذه الدجاجات السير بقوة والجري بسرعة، وهي ماهرة في مكافحة الجراد القادر على القفز والطيران.

وكان المكتب المحلي للزراعة والشؤون الريفية في مدينة إيلي التابعة للمقاطعة الصينية المذكورة، اعتمد الدجاج المقاوم للآفات الحشرية وسيلة لمكافحة الجراد في الأراضي المزروعة. 

وتعدّ هذه الدجاجات من حيث الوزن والطعم والنشاط والقوة دجاجاً عالي الجودة، كما أنها صديقة للبيئة.

المصادر الإضافية • أ ب