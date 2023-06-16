"فرونتكس": عمليات عبور حدود أوروبا عبر وسط البحر المتوسط زادت "أكثر من الضعف" في 2023

بقلم: يورونيوز

أعلنت وكالة الحدود الأوروبية "فرونتكس" الجمعة أن عدد عمليات عبور حدود الاتحاد الأوروبي عبر وسط البحر الأبيض المتوسط "زاد بأكثر من الضعف" في 2023 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وقالت الوكالة في بيان إنه في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، رصدت دول الاتحاد الأوروبي أكثر من 50300 عملية عبور غير نظامية عبر هذا الطريق، وهو "أعلى رقم مسجل منذ عام 2017".

وكانت الوكالة الاوروبية قد أفادت في بيان الشهر الماضي، أن عدد عمليات الدخول غير القانونية للاتحاد الأوروبي عبر المنطقة الوسطى للبحر الأبيض المتوسط ازداد، بين كانون الثاني/يناير ونيسان/ابريل الفائتين بنسبة تناهز 300 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام 2022.

وأضافت الوكالة القول: "هذه هي السنة الثانية على التوالي التي تشهد زيادة حادة في حالات الدخول غير النظامي"، مضيفة أن السوريين والأفغان والتونسيين شكلوا معا 47 بالمئة من هذه الحالات في 2022.

بلغ العدد الإجمالي لعمليات الدخول التي تم إبلاغ "فرونتكس" بها 102 ألف، بزيادة قدرها 12% على مدى عام. وأوضحت "فرونتكس" أن ثاني أكثر الطرق نشاطا كان عبر غرب البلقان، مع أكثر من 30700 عملية دخول، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 25% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ولفتت إلى أن جميع طرق الهجرة باستثناء وسط البحر الأبيض المتوسط شهدت أيضا تراجعا تراوح بين 6% في غرب البحر المتوسط و47% عبر طريق غرب إفريقيا.

وأرجعت الوكالة الانخفاض "أساسا إلى فترات طويلة من سوء الأحوال الجوية، ما جعل الرحلات الخطرة أصلا على متن قوارب غير صالحة للإبحار أكثر خطورة"، لكنها أضافت القول إن ضغوط الهجرة في المنطقة لا تزال "مرتفعة"، مضيفة قولها: "يمكننا توقع زيادة نشاط المهربين في المنطقة في الأشهر المقبلة".