EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

25 قتيلاً في هجوم إرهابي على مدرسة في غرب أوغندا

صورة من الارشيف- تلاميذ بعد تعرضهم للغاز المسيل للدموع من قبل الشرطة الذين كانوا يواجهون مظاهرة قرب مدرستهم في كامووكيا في كمبالا، أوغندا، 16 أغسطس، 2018.
صورة من الارشيف- تلاميذ بعد تعرضهم للغاز المسيل للدموع من قبل الشرطة الذين كانوا يواجهون مظاهرة قرب مدرستهم في كامووكيا في كمبالا، أوغندا، 16 أغسطس، 2018.   -  Copyright  Stephen Wandera/AP.
بقلم:  يورونيوز

قتل ما لا يقل عن 25 شخصاً في "هجوم إرهابي" استهدف مدرسة في غرب أوغندا، على ما أفاد ناطق باسم الشرطة الأوغندية السبت.

وأوضح الناطق فريد إنانغا "أخرجت حتى الآن 25 جثة من المدرسة ونقلت إلى مستشفى بويرا" الواقعة قرب الحدود مع جمهورية الكونغو الديمقراطية.

المصادر الإضافية • أ ف ب

مواضيع إضافية

شاهد: جرحى وأضرار مادية إثر قصف صاروخي روسي على العاصمة الأوكرانية كييف

"عدالة الحياة".. وفاة قاتل والدته في سجنه قبل صدور الحكم بحقه

شاهد: بالدموع والعناق.. لاجىء سوري يستقبل شقيقه الذي نجا من حادث غرق سفينة المهاجرين قرب اليونان