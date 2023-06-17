25 قتيلاً في هجوم إرهابي على مدرسة في غرب أوغندا

صورة من الارشيف- تلاميذ بعد تعرضهم للغاز المسيل للدموع من قبل الشرطة الذين كانوا يواجهون مظاهرة قرب مدرستهم في كامووكيا في كمبالا، أوغندا، 16 أغسطس، 2018. - Copyright Stephen Wandera/AP.