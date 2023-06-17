25 قتيلاً في هجوم إرهابي على مدرسة في غرب أوغندا
صورة من الارشيف- تلاميذ بعد تعرضهم للغاز المسيل للدموع من قبل الشرطة الذين كانوا يواجهون مظاهرة قرب مدرستهم في كامووكيا في كمبالا، أوغندا، 16 أغسطس، 2018.
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Stephen Wandera/AP.
بقلم: يورونيوز
قتل ما لا يقل عن 25 شخصاً في "هجوم إرهابي" استهدف مدرسة في غرب أوغندا، على ما أفاد ناطق باسم الشرطة الأوغندية السبت.
وأوضح الناطق فريد إنانغا "أخرجت حتى الآن 25 جثة من المدرسة ونقلت إلى مستشفى بويرا" الواقعة قرب الحدود مع جمهورية الكونغو الديمقراطية.