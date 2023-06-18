"إنتل" الأميركية تبني مصنعا بـ25 مليار دولار في إسرائيل.. ونتيناهو يصفه بالاستثمار الأجنبي الأكبر

بقلم: يورونيوز

في عام 2017 اشترت إنتل شركة موبايلي غلوبال ومقرها إسرائيل والتي تطور وتنشر أنظمة متقدمة لمساعدة السائقين، مقابل 15 مليار دولار. وطرحت إنتل جزءا من أسهم موبايلي للبيع العام الماضي.

أعلن مسؤولون إسرائيليون الأحد عزم شركة إنتل الأميركية المتخصصة بالرقائق الإلكترونية استثمار 25 مليار دولار في مصنع جديد في إسرائيل في خطوة وصفها رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بأنها أكبر استثمار أجنبي منفرد في الدولة العبرية.

وقالت وزارة المالية الإسرائيلية إن "الاتفاق من حيث المبدأ" يرتكز على قيام شركة أشباه الموصلات ببناء مصنع في مدينة كريات غات (جنوب) سيفتح أبوابه مع حلول العام 2027 بحيث يتم تشغيله حتى العام 2035.

وبحسب بيان للوزارة فإنه وكجزء من الصفقة سترتفع ضرائب إنتل في إسرائيل من 5 في المئة إلى 7,5 في المئة.

واعتبر رئيس الوزراء أن بناء مصنع الرقائق الإلكترونية الجديد سيمثل "أكبر استثمار في إسرائيل".

وقال قبيل الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء "هذا عرض عظيم للثقة بالاقتصاد الإسرائيلي ويظهر قوة الاقتصاد الحر الذي بنيناه هنا والاقتصاد التكنولوجي الذي يتطور".

وقالت وزارة المالية إن الشركة الأميركية تعمل في إسرائيل منذ سبعينات القرن الماضي مع مراكز تطوير وموقع إنتاج يعمل فيه نحو 12 ألف شخص من إجمالي القوى العاملة عالميا في الشركة والتي تبلغ 130 ألف موظف.

وأكدت الوزارة أن الجانبين سيباشران وضع اللمسات الأخيرة قريبا على الصفقة في عملية ستستغرق عدة أسابيع.

ولم يدل متحدث باسم شركة إنتل بتعليق فوري.

وكانت إنتل استحوذت في العام 2017 على شركة "موبيل آي" الخاصة بتكنولوجيا أنظمة القيادة الآلية في المركبات ومقرها إسرائيل.