فيديو: سلاح الجو الروسي يصد هجمات أوكرانيّة في 3 محاور قتالية

بقلم: يورونيوز

أعلنت وزارة الدفاع الروسية الأحد صد محاولات هجومية أوكرانية في جنوب وشرق البلاد.

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف، إن القوات الروسية صدت الهجمات الأوكرانية على جبهات جنوب دونيتسك وزابوروجيا ودونيتسك في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ولم يتسن لوكالة فرانس برس التحقق من التقارير الواردة من ساحة المعركة.

وأوضح في بيان: "على مدى الساعات الأربع والعشرين الماضية، واصلت القوات الأوكرانية المسلحة محاولاتها للهجوم في اتجاهات زابوروجيا وجنوب دونيتسك ودونيتسك. ووقعت أكثر العمليات ضغطاً في اتجاه زابوروجيا، بقوات تصل إلى ثلاث مجموعات تكتيكية، معززة بالدبابات وعربات القتال المدرعة. تحت غطاء من الدخان، قامت بمحاولات فاشلة في عمليات هجومية في مناطق مستوطنات نوفوبوكروفكا ونوفودانيليفكا ومالا توكماتشكا في زابوروجيا".

وأضاف: "تم صد جميع هجمات العدو من خلال الإجراءات الكفؤة والحاسمة لوحدات قوات فوستوك، والضربات الجوية ونيران المدفعية. بالإضافة إلى ذلك، نتيجة اشتباك نيران معقد على أربعة طوابير من احتياطيات القوات المسلحة الأوكرانية. وفي منطقة مستوطنة مالا توكماتشكا بمنطقة زابوروجيا، تم تدمير 9 دبابات و10 عربات قتال مشاة وما يصل إلى 10 عربات قتال مصفحة أخرى".

وجاء في البيان أيضاً "قُتل أكثر من 200 جندي أوكراني ودُمرت 33 دبابة و 30 عربة قتال مشاة و 35 عربة قتال مصفحة خلال العمليات العدائية في اتجاه زابوروجيا في يوم واحد."