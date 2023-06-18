باكستاني تنبأ بمأساة غرق سفينة المهاجرين قبالة اليونان في آخر اتصال بعائلته

بقلم: يورونيوز

يحاول آلاف الباكستانيين الهجرة إلى أوروبا بشكل غير قانوني كل عام بحثا عن حياة أفضل في الخارج، وهو حلم تستغله شبكات من مهربي البشر.

قبل أن يصعد الباكستاني محمد عكاش صاحب الـ 21 ربيعا إلى سفينة صيد متهالكة في ليبيا أملا في أن تنقله إلى أوروبا حيث قد ينتظره مستقبل أكثر إشراقا، أجرى اتصالا بعائلته كان الأخير قبل أن يلقى حتفه في البحر.

وقال عمه أمانات علي الأحد بعد تبلغه أن عكاش كان من بين مئات قضوا غرقا قبالة سواحل اليونان "لقد أجرى اتصالا هاتفيا مؤثرا مع شقيقه، وطلب من العائلة الصلاة من أجله وهو ينطلق في رحلة اعترف بأنها محفوفة بالمخاطر".

لا تملك السلطات في أوروبا حتى الآن فكرة واضحة عن عدد الأشخاص الذين كانوا على متن السفينة الغارقة، اذ تراوح التقديرات بين 400 وأكثر من 700 مهاجر، لكن يحتمل أن غالبيتهم من باكستان ومن القسم التابع لها من كشمير.

وكان أربعة من أصدقاء عكاش من بلدة خويراتا على متن السفينة المنكوبة تمكن اثنان منهم فقط من النجاة، ووقعت على عاتقهما المهمة الصعبة بإبلاغ عائلة محمد بوفاته.

وأضاف أمانات علي أن عكاش بدأ التحضير لرحلته قبل ثلاثة أشهر، مشيرا إلى أنه كان على اتصال دائم مع اثنين من أصدقائه الآخرين الذين وصلوا إلى إيطاليا بوسائل مماثلة، وأراد أن يحذو حذوهم.

يحاول آلاف الباكستانيين الهجرة إلى أوروبا بشكل غير قانوني كل عام بحثا عن حياة أفضل في الخارج، وهو حلم تستغله شبكات من مهربي البشر.

"عقوبة مشددة"

أفاد مسؤولون باكستانيون الأحد عن اعتقال 10 من مهربي البشر يشتبه بصلتهم بالقضية، وتعهد رئيس الوزراء شهباز شريف بإنزال "عقوبة مشددة" بالمتورطين.

تعيش باكستان حالة سقوط حر اقتصاديا ناجمة عن عقود من سوء الإدارة وعدم الاستقرار السياسي أدى إلى استنزاف احتياطاتها من الدولار وتسبب بتضخم مفرط وإغلاق المصانع على نطاق واسع. ويحفز هذا الوضع الميئوس منه الباكستانيين على المخاطرة بحياتهم للوصول إلى أوروبا.

توفي والد محمد عكاش قبل 12 عاما وترك له ولبقية أخوته إدارة مؤسسة صغيرة لتموين المطاعم في خويراتا.

تابع عمه "أصبح مفتونا بمستويات المعيشة العالية للسكان المحليين الذين رسخت عائلاتهم وجودها في أوروبا".

وأوضح "الأسرة ليست فقيرة، بل عدم الثقة بالنظام بين الشباب في المنطقة هو الذي يدفعهم إلى التفكير في مغادرة البلاد".

7 آلاف دولار للمهربين

وقال علي إن الأسرة تضامنت لجمع مبلغ مليوني روبية (نحو 7 آلاف دولار) للمهربين لتمويل رحلته التي بدأت بالتوجه إلى دبي ثم إلى مصر وأخيرا إلى ليبيا.

والاثنين اتصل محمد عكاش بعائلته وشاركهم مخاوفه بشأن الرحلة على متن السفينة التي ستحمله إلى السواحل الأوروبية. وأكد عمه علي "على الرغم من محاولاتنا لثنيه، ظل مصرا".

والأحد أعلن رئيس الوزراء شريف يوم حداد وطني على الضحايا، وتقول وسائل إعلام محلية إن نحو 300 باكستاني كانوا على الأرجح في تلك الرحلة.

وقال علي "الأنباء المفجعة أدمت قلوبنا". وأضاف "كان له مكانة خاصة باعتباره الأعز على قلب والدته بين أخوته، لذلك اتخذنا القرار الصعب بعدم إبلاغها على الفور بوفاته". وتابع "بدلا من ذلك، أبلغناها أنه تعرض لإصابات. لا يمكننا جمع الشجاعة الكافية لإخبارها بالحقيقة".