الفلبين: إنقاذ 120 شخصا كانوا على متن عبارة اشتعلت فيها النيران في عرض البحر

بقلم: يورونيوز

تم نشر سفينة تابعة لخفر السواحل الفلبينية لإجراء عملية إنقاذ، وأخمدت النيران بخراطيم المياه حيث اشتعلت النيران في عبّارة ركاب تقل حوالي 120 شخصاً أثناء رحلتها إلى مقاطعة بوهول بالفلبين.

وقال خفر السواحل الفلبيني إنه تم إنقاذ جميع من كانوا على متن السفينة المنكوبة.

وأظهرت الصور ومقاطع الفيديو التي نشرها خفر السواحل ألسنة اللهب والدخان الأسود تتصاعد من طابقين في أحد طرفي العبارة "إسبيرانزا ستار" حيث استخدم أفراد خفر السواحل على متن سفينة أخرى خراطيم المياه لمحاولة إخماد الحريق.

وتعد حوادث البحر شائعة في أرخبيل الفلبين بسبب العواصف المتكررة والسفن التي لا يتم صيانتها بشكل سيئ والاكتظاظ والتطبيق المتقطع لقواعد السلامة ، خاصة في المقاطعات النائية.

وقال خفر السواحل إن حريقاً اندلع في آذالر/ مارس واستعر خلال الليل في عبارة تقل نحو 250 شخصاً وقتل ما لا يقل عن 31 راكباً وطاقم قبالة جزيرة باسيلان الجنوبية.

وفي كانون الأول/ ديسمبر عام 1987، غرقت العبارة "دونا باز" بعد اصطدامها بناقلة وقود، ما أسفر عن مقتل أكثر من 4300 شخص في أسوأ كارثة بحرية في العالم خلال زمن السلم.