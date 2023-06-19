شاهد: الأسواق الشعبية في تايوان تعج بكرات الأرز احتفالا بمهرجان قوارب التنين

بقلم: يورونيوز

احتشد سكان تايوان في الأسواق الشعبية للاحتفال بمهرجان قوارب التنين الذي يسمى أيضا عيد الدوانوو، وتناول التسونغ تسي وهي كرات أرز ملفوفة بورق الخيزران وبحشوات مختلفة تعود إلى قرون.

ويقول إدوارد وينغ وهو ينتظر دوره لشراء التسونغ تسي: " كانت أمي تصنع كرات الأرز بنفسها خلال المهرجان..لدينا تقليد عريق بتناول هذه الوجبة التقليدية الشهية."

تختلف خيارات الحشوات بحسب المنطقة الجغرافية في تايوان، في المنطقة الشمالية يركز الطهاة على حشوات تحتوي على العناب والمكسرات أما في المناطق الجنوبية هناك مجموعة من الحشوات التي تضم لحم الخنزير المتبل، والسجق، وبيض البط المملح.

وتقول دوريس لين، وهي طالبة جامعية:" أعلم أن هناك نوعان في تايوان من كرات الأرز الشمالي والجنوبي، أفضل شخصيا بيض البط المملح، كما نتناول هذه الوجبة في أوقات مختلفة من العام."