دوري الأمم الأوروبية: إسبانيا تفوز على كرواتيا بركلات الترجيح

بقلم: يورونيوز

عادت إسبانيا إلى سكة الألقاب بتتويجها بطلة للنسخة الثالثة لمسابقة دوري الأمم الأوروبية في كرة القدم بفوزها على كرواتيا 5-4 بركلات الترجيح بعد تعادلهما سلبا في الوقتين الاصلي والاضافي الاحد في روتردام في المباراة النهائية.

وهو اللقب الاول لإسبانيا منذ تتويجها بطلة لأوروبا عام 2012 بفوزها على ايطاليا في حقبة ذهبية شهدت تتويجها أيضا بالبطولة القارية عام 2008 وكأس العالم 2010.

وكانت النسخة الاولى من هذه المسابقة من نصيب البرتغال على حساب هولندا 1-0 في موسم 2018-2019، في حين تغلبت فرنسا على اسبانيا 2-1 في النسخة الثانية موسم 2020-2021.

وعوضت اسبانيا بالتالي خروجها من دور المجموعات في مونديال قطر ما ادى الى اقالة مدربها لويس انريكي واستبداله بلويس دي لا فوينتي.

في المقابل، فشل الجيل الذهبي في المنتخب الكرواتي في التتويج بأي لقب بعد ان كان قاب قوسين او ادنى من ذلك في البطولات الكبرى في السنوات الاخيرة، حيث خسر نهائي مونديال روسيا عام 2018 امام فرنسا 2-4 واكتفى بالمركز الثالث في مونديال قطر اواخر العام الماضي.

وفرض حارس مرمى اتلتيك بلباو أوناي سيمون نفسه نجما للمباراة بعد ان تصدى لركلتين ترجيحيتين للوفرو ماير وبرونو بيتكوفيتش.

وكانت اسبانيا تغلبت على ايطاليا 2-1 في نصف النهائي، في حين تخطت كرواتيا هولندا الدولة المضيفة بالفوز عليها 4-2.

وبدأت اسبانيا المباراة بقوة وسدد لاعب وسطها غافي كرة مرت الى جانب القائم.

ردت كرواتيا بفرصة عندما مرر يوسيب يورانوفيتش كرة امامية طويلة باتجاه اندريه كراماريتش الذي انفرد بالحارس الاسباني لكن مدافع لا روخا ايمريك لابورت انقذ الموقف في اللحظة الاخيرة.

وتصدى سيمون ايضا لمحاولتين رأسيتين للجناح المخضرم ايفان بيريشيتش.

وفي الشوط الثاني اشرك مدرب اسبانيا المهاجمين خوسيلو المرشح للانتقال الى ريال مدريد قادما من اسبانيول وانسو فاتي من برشلونة وكاد الاخير يحسم النتيجة في صالح فريقه لكن بيريشيتش انقذ تسديدته قبل ان تجتاز خط المرمى.

وخاض المنتخبان وقتا اضافيا وبقيت النتيجة على حالها فكان الحسم بركلات الترجيح. فبعد ان سنحت فرصة اولى لاسبانيا لحسم النتيجة بعد تصدي سيمون لركلة لوفرو، ارتدت كرة لابورت من العارضة قبل ان يتصدى سيمون لركلة بيتكوفيتش، وهذه المرة حسم مدافع ريال مدريد دانيال كارفاخال النتيجة نهائيا في صالح لا روخا.

ايطاليا ثالثة

وانتزعت إيطاليا المركز الثالث بفوزها على هولندا المضيفة 3-2 الاحد في انسخيده.

وسجل فيديريكو دي ماركو (6) ودافيدي فراتيزي (20) وفيديريكو كييزا (72) اهداف ايطاليا التي حلت ثالثة للمرة الثانية تواليا بعد فوزها على بلجيما 2-1 في نسخة 2020-2021، وستيفن بيرخفين (68) وجورجينيو فينالدوم (89) هدفي هولندا.

وبدأت ايطاليا بطلة اوروبا عام 2021 المباراة بقوة وتقدمت بهدفين مبكرين، الاول بتسديدة قوية يسارية لمدافع إنتر ميلان دي ماركو، والثاني للاعب وسط ساسوولو فراتيزي عندما وصلته كرة اثر دربكة داخل المنطقة فانفرد بالمرمى وسدد في الشباك الهولندية.

ورد "البرتقالي" بواسطة البديل لاعب وسط اياكس أمستردام بيرخفين الذي تلاعب باحد مدافعي ايطاليا وسدد كرة قوية بيسراه عانقت الشباك (68).

بيد ان البديل الايطالي جناح يوفنتوس كييزا اعاد الفارق الى سابقه عندما تلاعب بقطب دفاع ليفربول الإنكليزي فيرجيل فان دايك وسدد كرة زاحفة بيسراه في الزاوية اليسرى البعيدة لحارس مرمى فينورد روتردام جاستن بيلو (72).

ولم يحتسب الحكم السويدي غلين نايربغ هدفا لمهاجم مانشستر يونايتد الانكليزي فوت فيخهورست بداعي التسلل بعد اللجوء الى حكم المساعد بالفيديو "في أيه آر" (82)، قبل ان يقلص زميله لاعب وسط روما الايطالي المعار من باريس سان جرمان الفرنسي فينالدوم الفارق في الدقيقة قبل الاخيرة اثر تلقيه كرة داخل المنطقة من لاعب وسط أيندهوفن جوي فيرمان سددها داخل مرمى حارس سان جرمان وقائد إيطاليا جانلويجي بوفون.

ومنح الحكم تسع دقائق في الوقت بدل الضائع من دون ان تنجح هولندا في إدراك التعادل.

واذا كانت عروض ايطاليا تحسنت في الآونة الاخيرة، فان هولندا تعيش وقتا حرجا تزامن مع استلام مدربها القديم-الجديد رونالد كومان مهامه في كانون الثاني/يناير الماضي حيث خسر حتى الان في 3 من مبارياته الاربع بينها واحدة قاسية ايضا امام فرنسا برباعية نظيفة في اذار/مارس الماضي في تصفيات كأس اوروبا.

وكانت هولندا تمني النفس بإحراز اول لقب لها منذ ان توجت بطلة لأوروبا عام 1988 لا سيما ان الأدوار النهائية للبطولة تقام على ارضها لكنها خرجت بخسارتين.