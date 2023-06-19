بقلم: يورونيوز

أطلقت مروحية إسرائيلية فجر الإثنين صواريخ خلال مداهمة كبيرة في مخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، واندلعت اشتباكات عنيفة، بحسب ما افاد مصور فرانس برس والقوات الاسرائيلية.

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل 5 فلسطينيين وإصابة 66 آخرين بينهم 13 بين إصابات خطيرة وحرجة خلال المداهمة، مشيرة إلى مقتل كل من خالد عزام عصاعصة (21 عاماً) وقسام فيصل أبو سرية (29 عاماً) والفتى أحمد يوسف صقر (15 عاما)وقيس مجدي عادل جبارين (21 عاما).

وأفادت وزارة الصحة بأن "فتاة تبلغ 15 عامًا أصيبت في رأسها برصاص الاحتلال ونُقلت إلى مستشفى جنين الحكومي وهي بحالة حرجة، كما أصيب ثلاثة شبان بالصدر والرقبة ونقلوا إلى مستشفى ابن سينا التخصصي وهما بحالة خطيرة".

المواجهات في جنين JAAFAR ASHTIYEH/AFP or licensors