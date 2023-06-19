أطلقت مروحية إسرائيلية فجر الإثنين صواريخ خلال مداهمة كبيرة في مخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، واندلعت اشتباكات عنيفة، بحسب ما افاد مصور فرانس برس والقوات الاسرائيلية.
أكدت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل 5 فلسطينيين وإصابة 66 آخرين بينهم 13 بين إصابات خطيرة وحرجة خلال المداهمة، مشيرة إلى مقتل كل من خالد عزام عصاعصة (21 عاماً) وقسام فيصل أبو سرية (29 عاماً) والفتى أحمد يوسف صقر (15 عاما)وقيس مجدي عادل جبارين (21 عاما).
وأفادت وزارة الصحة بأن "فتاة تبلغ 15 عامًا أصيبت في رأسها برصاص الاحتلال ونُقلت إلى مستشفى جنين الحكومي وهي بحالة حرجة، كما أصيب ثلاثة شبان بالصدر والرقبة ونقلوا إلى مستشفى ابن سينا التخصصي وهما بحالة خطيرة".
اقتحمت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي مدينة جنين ومخيمها، ونشر قناصته فوق بعض المنازل، "ودارت مواجهات عنيفة في عدة مناطق أطلق الجنود خلالها الرصاص الحي وقنابل الصوت"، وفق وسائل إعلام فلسطينية.
لاول مرة منذ معركة جنين 2002.— Hanzala (@Hanzpal2) June 19, 2023
المروحيات الإسرائيلية تقصف اهداف في مدينة جنين في هذه اللحظات.
مشهد من القصف pic.twitter.com/gPwt2vuTqp
شاهد: تحركات للطلاب في رام الله تنديدًا باقتحام مخيم جنينeuronewsشاهد مصور وكالة فرانس برس بعد ظهر الإثنين آليات عسكرية اسرائيلية تتجه نحو مخيم جنين مع استمرار عملية المداهمة.
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إسرائيل تصادق على قانون يسهل الاستيطان بالضفة وتمنح الوزير المتطرف سموتريتش اليد الطولى لتنفيذهeuronewsيقضي قرار مجلس الوزراء الذي يسري مفعوله الفوري بتسريع عملية الموافقة على البناء في المستوطنات وتوسيعها مع إلغاء شرط موافقة وزير الدفاع أو مجلس الوزراء.
مدرعات عسكرية محاصرة
قالت صحيفة معاريف الإسرائيلية إن العملية القائمة حاليًا في المخيم تهدف لإخراج المدرعات العسكرية المعطوبة. وتوقعت الصحيفة أن يطول أمد العملية لعدة ساعات.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش بدأ عملية إنقاذ جديدة لإخراج قواته من جنين.
قالت صحيفة معاريف الإسرائيلية إن العملية القائمة حاليًا في المخيم تهدف لإخراج المدرعات العسكرية المعطوبة. وتوقعت الصحيفة أن يطول أمد العملية لعدة ساعات.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش بدأ عملية إنقاذ جديدة لإخراج قواته من جنين.
الجيش الإسرائيلي: إصابات الجنود الإسرائيليين السبعة بين طفيفة ومتوسطة
مصر تدين اقتحام مدينة جنين وتحذر من مخاطر التصعيد
أدانت مصر، اليوم الإثنين، "الاعتداء الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين، وما واكب ذلك من عمليات قصف جوي وإطلاق نار ضد المدنيين، ما أسفر عن استشهاد 3 مواطنين وإصابة 31 آخرين".
وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها، "رفض مصر الكامل لهذا العدوان الذي يتعارض مع جميع أحكام القانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية، محذرةً من مخاطر استمرار التصعيد ضد الشعب الفلسطيني".
الحكومة الفلسطينية تدين اقتحام مدينة جنين
أدان مجلس الوزراء الفلسطيني "الجريمة الجديدة التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي في جنين اليوم الإثنين، وارتقاء ثلاثة أشخاص بينهم طفل، وإصابة العشرات، والتي لا تزال مستمرة".
وتابع مجلس الوزراء: "إن الصمت الدولي والمعايير المزدوجة تشجع هذه الحكومة المتطرفة على ممارسة المزيد من القتل والهدم والترويع ضد أبناء شعبنا، وطالما شعر الجناة والقتلة بالإفلات من العقاب لن تتوقف جرائمهم، نحن وشعبنا سنتصدى لهذه الهجمات، ولا بد أن يصبح هذا الاحتلال مكلفا لإسرائيل، وجميع الوزارات جاهزة لتقديم ما يلزم لمساندة أهلنا في جنين".
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